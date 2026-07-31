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Bokaro News: मंदिरों में पूजा कर पुजारियों को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: चंद्रपुरा में भाजपा मंडल ने गुरु पूर्णिमा पर मंदिरों में पूजा अर्चना की और घी के दिये जलाए। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष पूनम पांडेय और अन्य भाजपाई शामिल हुए। पुजारियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया।

Bokaro News: मंदिरों में पूजा कर पुजारियों को किया सम्मानित

Bokaro News: चंद्रपुरा। चंद्रपुरा मंडल भाजपा ने गुरू पूर्णिमा की देर शाम पार्टी द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार यहां के स्टेशन रोड स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर, पंच मंदिर व दुग्दा पहाड़ी मंदिर सहित आधे दर्जन मंदिरों में पूजा अर्चना की तथा घी के दिये जलाए। मंदिर के पुजारियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। इसमें मंडल अध्यक्ष पूनम पांडेय, विनोद पाठक, चंद्रशेखर महथा, मोहनलाल सुमन, उमेश गुप्ता, दिलीप महतो व संतोष पंडा सहित कई भाजपाई शामिल थे।

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