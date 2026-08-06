Bokaro News: डीपीएस चास में बास्केटबॉल ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ, युवाओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील
Bokaro News: डीपीएस चास में बास्केटबॉल ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ, युवाओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपीलडीपीएस चास में बास्केटबॉल ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ
Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अजय नाथ झा ने बुधवार को डीपीएस चास में बास्केटबॉल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है।
मतदाता पंजीकरण की अपील
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