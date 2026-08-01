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Bokaro News: मारपीट के दो मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: मारपीट के दो मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया बोकारो प्रतिनिधि बालीडीह पुलिस ने शुक्रवार को थाना अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर मानसिक प्रताड़ना

Bokaro News: मारपीट के दो मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

Bokaro News: बालीडीह पुलिस ने शुक्रवार को थाना अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर मानसिक प्रताड़ना व मारपीट के आरोप में दर्ज काण्ड में फरार आरोपी आसीफ खान उर्फ राजा को माराफारी थाना क्षेत्र के आजादनगर से गिरफ्तार किया। वही मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के फरार आरोपी शिवपुरी कालानी निवासी दिनेश तिवारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

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