Bokaro News: आदर्श विद्या मंदिर में विद्यालय का मना 56 वां स्थापना दिवस

Bokaro News: आदर्श विद्या मंदिर का 56 वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्राचार्य रंजीत कुमार ने विद्यार्थियों को बधाई दी। दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दीं। समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। विद्यालय समाज की पहचान और गर्व का प्रतीक माना जाता है।

Bokaro News: बोकारो ,प्रतिनिधि। आदर्श विद्या मंदिर में विद्यालय का 56 वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय के प्राचार्य रंजीत कुमार ने सभी अतिथि, मारवाड़ी पंचायत कार्यकारिणी समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति के सम्मान में स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा विद्यालय के उन तमाम बच्चो को बधाई जिन्होने इस वर्ष नीट, आईआईटी, एनआईटी में प्रवेश लिया व सीए की डिग्री हासिल की। कहा विद्यालय के प्रतिभावान बच्चे आज भी विद्यालय के नाम को अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ा रहें है I इसके बाद विद्यालय प्रबंधन समिति व समाज के वरिष्ठ जनों ने दीप प्रज्ज्वलित कर, मां सरस्वती और महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके सबका मन मोह लिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के सभापति अनिल गोयल ने स्थापना दिवस की शुभकामना के साथ समाज के वुजुर्गों का आभार व्यक्त किया जिन्होनें 56 साल पहले इस विद्यालय की नीव रखी और यह विद्यालय मारवाड़ी समाज के गर्व और स्मरण का प्रतीक है I समाज सेवी नेतरामजी गर्ग व गोपाल मुरारका ने कहा 56 साल पहले जो पौधा रोपण किया गया था वह आज विशाल वृक्ष बन गया है। आदर्श विद्या मंदिर कुम्हार की तरह कच्ची मिट्टी के समान बच्चों को संवार रहा है। नरेश लोधा ने कहा जो सामने दिखते हैं उनके साथ-साथ जो अप्रत्यक्ष कर्मी है व समाज की मातृशक्ति है उनका भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है।

समाज सेवियों का सम्मान विद्यालय की स्थापना से जुड़े सभी समाज सेवियों को शॉल ओढ़ा कर सम्मानित किया गया I तत्पश्चात विद्यालय के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल प्रदान करके उन्हें सम्मानित किया गया।