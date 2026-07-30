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Bokaro News: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर रेलवे कर्मचारियों के लिए एथलेटिक्स मीट, तैयारियां शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर रेलवे कर्मचारियों के लिए एथलेटिक्स मीट, तैयारियां शुरू80वें स्वतंत्रता दिवस पर रेलवे कर्मचारियों के लिए एथलेटिक्स मीट, तैयारि

Bokaro News: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर रेलवे कर्मचारियों के लिए एथलेटिक्स मीट, तैयारियां शुरू

Bokaro News: दक्षिण पूर्व रेलवे खेल संघ सेरसा बोकारो की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेलवे कर्मचारियों व उनके आश्रितों के लिए एथलेटिक्स मीट आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में एसईआरएसए के महासचिव ने क्षेत्रीय प्रबंधक व खेल पदाधिकारी बोकारो को पत्र भेजकर आयोजन करने की बात कही गई है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रतियोगिता का आयोजन स्वतंत्रता दिवस सपर सेरसा मैदान बोकारो रेलवे ग्राउंड में किया जाएगा। जिसमें में पुरुष वर्ग के लिए 100 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर व 5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया जाएगा। वहीं महिला व बाल वर्ग के लिए 100 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर दौड़ की प्रतियोगिताएं होंगी। पुरुष व महिला प्रतिभागियों के लिए आयु वर्ग 20-30 वर्ष, 30-40 वर्ष, 40-50 वर्ष व 50-60 वर्ष निर्धारित किया गया है।

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प्रतिभागियों के लिए प्रतियोगिताएं

बच्चों के लिए 5-7 वर्ष, 7-10 वर्ष व 10-12 वर्ष की अलग-अलग आयु श्रेणियां बनाई गई हैं, ताकि सभी प्रतिभागियों को समान अवसर मिल सके। प्रतियोगिता में केवल बीकेएससी के रेलवे कर्मचारी व उनके आश्रित ही भाग ले सकेंगे। सभी प्रतिभागियों को पंजीकरण के समय अपना वैध रेलवे पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक स्पर्धा एवं आयु वर्ग में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। आयोजन को लेकर सेरसा सचिव संजय कुमार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस एथलेटिक्स मीट का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों व उनके परिवारों में खेल भावना, शारीरिक फिटनेस व आपसी सौहार्द को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि सभी योग्य कर्मचारी व उनके आश्रित प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर भाग लें। आयोजन को सफल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं तथा विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रतियोगिता का बेहतर संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। खेल आयोजन को लेकर रेलवे कर्मचारियों व खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है।

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अधिकांश पूछे जाने वाले प्रश्न

इस एथलेटिक्स मीट में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए कौन सी पहचान पत्र अनिवार्य होगा?
सभी प्रतिभागियों को पंजीकरण के समय अपना वैध रेलवे पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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