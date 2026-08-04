Bokaro News: 25वीं दरकू हाड़ी मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर तैयारी
Bokaro News: 25वीं दरकू हाड़ी मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन समिति की बैठक अंबेडकर स्टेडियम में हुई। अध्यक्ष रवि हाड़ी ने प्रतियोगिता के ऐतिहासिक वर्ष को यादगार बनाने के लिए विचार-विमर्श किया। फुटबॉल प्रतियोगिता 26 से 30 अगस्त तक होगी। 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर कोई मैच नहीं होंगे।
Bokaro News: 25वीं दरकू हाड़ी मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर बारीग्राम स्थित अंबेडकर स्टेडियम के सभागार में मंगलवार को आयोजन समिति हाड़ी जाति विकास मंच की बैठक की गई। अध्यक्षता रवि हाड़ी ने व संचालन अजय हाड़ी ने किया। प्रतियोगिता के सिल्वर जुबली (25वें) वर्ष को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
प्रतियोगिता विवरण
श्रमिक प्रतिनिधियों एवं गणमान्यों को बताया गया कि फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 26 से 30 अगस्त तक किया जाएगा। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन कोई भी मैच नहीं होंगे। आयोजन समिति ने इसे क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने वाला महत्वपूर्ण आयोजन बताते हुए सभी के सहयोग की अपील की।
आयोजन समिति के सदस्य
वक्ताओं ने कहा कि सीसीएल से जुड़े एसीसी सदस्य एवं श्रमिक प्रतिनिधि सीसीएल वेलफेयर मद से विशेष सहयोग उपलब्ध कराने में सकारात्मक पहल करें। श्रमिक नेता श्यामल कुमार सरकार, वीरेंद्र कुमार सिंह, सुबोध सिंह पवार, विजय कुमार भोई, जिप सदस्य टीनू सिंह, सतेंदर सिंह, चंद्रप्रकाश सिंह, शिवकुमार प्रसाद, संजय सिंह, अजय हाड़ी, संजय हाड़ी, वीरू हाड़ी, रवि हाड़ी, विजय हाड़ी, राजेंद्र हाड़ी, मनोज ठाकुर, रमेश हाड़ी, गुरुचरण हाड़ी, उदय हाड़ी, ऋतु हाड़ी, रघु हाड़ी, राजेश हाड़ी, रिंकू हाड़ी, बबलू हाड़ी, भोला हाड़ी, बिनोद हाड़ी, रॉकी हाड़ी, रूपेश हाड़ी, साहिल, सुमित, लेख राम, रामरतन कोल, प्रभु दयाल, वीरेंद्र, राजकुमार सहित बड़ी संख्या में खेलप्रेमी एवं आयोजन समिति के लोग थे।
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