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Bokaro News: 19 वां डीसी मेमोरियल आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट 2 अगस्त से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: 19 वां डीसी मेमोरियल आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट 2 अगस्त से 19 वां डीसी मेमोरियल आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट 2 अगस्त से 19 वां डीसी मेमोरियल आमंत्रण फुटबॉ

Bokaro News: 19 वां डीसी मेमोरियल आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट 2 अगस्त से

Bokaro News: रॉयल फुटबॉल क्लब की से आयोजित 19 वां डीसी मेमोरियल आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट 2 अगस्त से खेला जाएगा। इसकी जानकारी टूर्नामेंट के आयोजन सचिव अनिल कुमार ने दी। बताया कि प्लस टू उच्च विद्यालय सेक्टर 8 ए के मैदान में नॉकआउट के आधार पर खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में झारखंड व अन्य राज्यों के कुल 14 टीमें भाग ले रही हैं। सभी टीमों को दो ग्रुपों में विभाजित किया गया है।

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ग्रुप ए में टीमें

ग्रुप ए में रॉयल फुटबॉल क्लब, एसएससी संथालडीह सतनपुर, रेनबो यूनाईटर क्लब सेक्टर 11, प्रिया बागान क्लब तेनुघाट, मरांडी फुटबॉल क्लब गिरिडीह, काजू बागान क्लब चंदनक्यारी व कोयलांचल फुटबॉल क्लब बेरमो की टीमें शामिल हैं। जबकि ग्रुप बी में टूडू ब्रदर्स क्लब चंद्रपुरा, कौशिक स्पोर्टिग बंगाल, कोल्हान स्पोटिंग क्लब बीरसा बाशा, माही एकेडमी बंगाल, भर्रा इलेवन, टीटीपीएस फुटबॉल क्लब ललपनिया व किस्कू ब्रदर्स पारटांड की टीमों को रखा गया है।

टूर्नामेंट कार्यक्रम

टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला रॉयल फुटबॉल क्लब व एसएससी संथालडीह सतनपुर के बीच 2 अगस्त को दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता का पहला सेमीफाईनल मैच 7 अगस्त व दूसरा सेमीफाईनल मैच 8 अगस्त को खेला जाएगा। जबकि प्रतियोगिा का रोमांचक फाईनल मैच 9 अगस्त रविवार को खेला जाएगा। प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच व टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। टूर्नामेंट की विजेता व उपविजेता टीम को ट्रॉफी के साथ कैश मनी अवार्ड भी दिए जाएंगे।

सामान्य प्रश्न

डीसी मेमोरियल आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट कब शुरू होगा?
डीसी मेमोरियल आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट 2 अगस्त से शुरू होगा।
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