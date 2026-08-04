Bokaro News: डीसी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट: माही एकेडमी और काजू बागान चंदनकियारी क्वार्टर फाइनल में
Bokaro News: डीसी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट: माही एकेडमी और काजू बागान चंदनकियारी क्वार्टर फाइनल मेंडीसी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट: माही एकेडमी और काजू बागान चंद
Bokaro News: रॉयल फुटबॉल क्लब के तत्वावधान में आयोजित 19वीं डीसी मेमोरियल आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत मंगलवार को दो प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। प्लस टू उच्च विद्यालय सेक्टर-8ए मैदान में खेले गए पहले रोमांचक मैच में माही एकेडमी बंगाल ने कोल्हान स्पोर्टिंग क्लब बिरसा बासा को टाईब्रेकर में 4-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, जिसके बाद फैसला टाईब्रेकर से हुआ। माही एकेडमी के धीरन रजवार को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मुकाबले में काजू बागान चंदनक्यारी ने मरांडी फुटबॉल क्लब गिरिडीह को 3-0 से शिकस्त देकर अंतिम आठ में प्रवेश किया।
विजेता टीम की ओर से मनीष किस्कू, किस्मत मुर्मू और उदय बाउरी ने गोल दागे। शानदार प्रदर्शन के लिए मनीष किस्कू को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया गया। मैच का संचालन मनोज कुमार महतो, मुरलीधर महतो, बिनोद बोदरा, लक्ष्मण कुमार यादव और निर्मल मांझी ने किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के पदाधिकारी एवं खेल प्रेमी उपस्थित थे।
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