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Bokaro News: ललपनिया में युवक का गला रेत हत्या का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: गोमिया प्रखंड के कोटवाटांड़ में 18 वर्षीय युवक राम तुरी पर धारदार हथियार से हमला हुआ। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन अन्य युवकों ने उसके बचाव किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी जय प्रकाश सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। राम तुरी को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया।

Bokaro News: ललपनिया में युवक का गला रेत हत्या का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार

Bokaro News: गोमिया प्रखंड के ललपनिया थाना क्षेत्र के कोटवाटांड़ (तुरी टोला) में एक 18 वर्षीय युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, कोटवाटांड़ निवासी रीना देवी ने ललपनिया थाना में दर्ज शिकायत में बताया कि 29 जुलाई को उनका पुत्र राम तुरी (18 वर्ष) अपने दोस्तों के साथ पड़ोसी के घर में मोबाइल में गेम खेल रहा था। इसी दौरान गांव के जय प्रकाश सोरेन वहां धारदार हथियार लेकर पहुंचा और राम तुरी के गले पर वार कर दिया।

हमले में युवक गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया।घटना के दौरान मौजूद युवकों ने साहस दिखाते हुए बीच-बचाव किया, जिससे उसकी जान बच गई। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से घायल को पहले टीटीपीएस ललपनिया अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रामगढ़ रेफर कर दिया गया।

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