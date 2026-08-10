Bokaro News: संयुक्ता महिला क्लब ने मनाया सावन महोत्सव
Bokaro News: बेरमो। ललपनिया स्थित टीटीपीएस ऑफिसर्स क्लब में संयुक्ता महिला क्लब द्वारा सावन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान सावन क्वीन, मेहंदी, कैटवॉक, सिंगिंग, पेंटिं
Bokaro News: बेरमो। ललपनिया स्थित टीटीपीएस ऑफिसर्स क्लब में संयुक्ता महिला क्लब द्वारा सावन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान सावन क्वीन, मेहंदी, कैटवॉक, सिंगिंग, पेंटिंग आदि प्रतियोगिताएं भी की गई। मुख्य अतिथि क्लब की अध्यक्षा सह टीवीएनएन एमडी अनिल कुमार शमी की धर्मपत्नी रश्मि शमी थी। संचारलन क्लब की कल्चर सचिव नीलम सिंह ने किया। यहां सावन क्वीन का ताज स्टेनशीला टुडू के सिर सजा तो द्वितीय अपराजिता सिंह व तृतीय शालिनी राम रही। अन्य प्रतियोगिताओं मे बेस्ट गेटअप के लिए सविता सिंह, कैट वॉक अपराजिता सिंह, सिंगिंग में रुक्मिणी कुमारी, मेंहदी में प्रथम सिमरन मल्होत्रा, द्वितीय रुक्मिणी व तृतीय अपराजिता सिंह, पेंटिंग में छाया महतो, द्वितीय स्टेनशीला टुडू व तृतीय स्थान पर सिमरन मल्होत्रा रही।
विजेता का चयन क्लब की नीलम सिंह, संगीता सोनी, अनिता शर्मा, रश्मि बरनवाल, रजनी प्रसाद, कुंदन प्रमाद व नीतू कुमारी ने किया। सावन महोत्सव की तैयारी एवं अन्य व्यवस्था क्लब की सचिव आलिशा आल्फ्रेड एवं उप सचिव एकता वर्मा द्वारा किया गया।
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