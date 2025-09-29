bokaro steel plan melted metal liquid poured on labourers बोकारो स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, मजदूरों पर गिरा खौलता हुआ लोहा, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़bokaro steel plan melted metal liquid poured on labourers

बोकारो स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, मजदूरों पर गिरा खौलता हुआ लोहा

झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के बोकारो स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप-2 में रविवार को काम के दौरान हुए हादसे में तीन ठेका मजदूर झुलस गए। तीनों को पहले प्लांट के अस्पताल में ले जाया गया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बोकारोMon, 29 Sep 2025 09:05 AM
share Share
Follow Us on
बोकारो स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, मजदूरों पर गिरा खौलता हुआ लोहा

झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के बोकारो स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप-2 में रविवार को काम के दौरान हुए हादसे में तीन ठेका मजदूर झुलस गए। तीनों को पहले प्लांट के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए बोकारो जेनरल अस्पताल (बीजीएच) रेफर कर दिया गया। बीजीएच में तीनों मजदूरों को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घायलों में प्रवीण, ओमप्रकाश और ब्रजेश महथा शामिल हैं। इनमें ब्रजेश की हालत ज्यादा नाजुक बताई जाती है।

प्रत्यक्षदर्शी कामगारों के अनुसार, रविवार को दिन के करीब 3 बजे एचएसएम-2 में हॉट मेटल उठाते समय क्रेन का रोप अचानक टूट गया, जिससे लेडल अनियंत्रित हो गया और हॉट मेटल छलक गया। इसकी चपेट में वहां काम कर रहे तीन मजदूर आ गए। लपटें उठने पर जैसे ही मजदूर इसकी चपेट में आए तुरत अन्य साथी मजदूरों ने बचाने की कोशिश की लेकिन तब तक वे झुलस चुके थे। इधर, बीएसएल के संचार प्रमुख मणिकांत धान ने बताया कि संभवतः किसी तकनीकी खामी से लैडल से कुछ गर्म मेटल छलका, जिससे घटना हुई। प्रबंधन ठेका कर्मियों के सर्वोत्तम इलाज के लिए कटिबद्ध है।