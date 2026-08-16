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नशे के लिए पैसे नहीं दिए तो मां को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, फरार बेटा गिरफ्तार

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, भाषा, बोकारो
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झारखंड के बोकारो में नशीले पदार्थों के सेवन के लिए पैसे देने से इनकार करने पर एक 40 वर्षीय बेटे ने कथित तौर पर अपनी 60 वर्षीय मां की डंडे से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

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हत्या की प्रतीकात्मक तस्वीर

झारखंड के बोकारो जिले में नशीले पदार्थों के सेवन के लिए पैसे नहीं देने पर एक बेटे ने कथित तौर पर अपनी 60 वर्षीय मां की डंडे से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, घटना शनिवार रात बोकारो के सेक्टर-12 कॉलोनी स्थित आवास में हुई। मृतका की पहचान प्रमिला देवी (60) के रूप में हुई है। आरोपी की उम्र 40 वर्ष बताई गई है और उसका नाम राजू कुमार है।

पैसे देने से इनकार करने पर मां पर हमला

बोकारो के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) राजीव रंजन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर नशीले पदार्थों का सेवन करता था और अक्सर अपनी मां से इसके लिए पैसे मांगता था।

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पुलिस के अनुसार, शनिवार रात भी उसने अपनी मां से पैसे मांगे। महिला ने पैसे देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि इससे राजू कुमार अपना आपा खो बैठा और डंडे से मां पर हमला कर दिया। हमले में प्रमिला देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजन उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चोटों के कारण उनकी मौत हो गई।

बहन की शिकायत पर FIR

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। उसकी 30 वर्षीय बहन की शिकायत पर सेक्टर-12 थाने में FIR दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। पुलिस घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल कर रही है।

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शुरुआती जांच में पैसे मांगने और उन्हें नहीं मिलने के बाद हमला किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। महिला की मौत के बाद परिवार में भी मातम का माहौल है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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