नशे के लिए पैसे नहीं दिए तो मां को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, फरार बेटा गिरफ्तार
झारखंड के बोकारो में नशीले पदार्थों के सेवन के लिए पैसे देने से इनकार करने पर एक 40 वर्षीय बेटे ने कथित तौर पर अपनी 60 वर्षीय मां की डंडे से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
झारखंड के बोकारो जिले में नशीले पदार्थों के सेवन के लिए पैसे नहीं देने पर एक बेटे ने कथित तौर पर अपनी 60 वर्षीय मां की डंडे से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक, घटना शनिवार रात बोकारो के सेक्टर-12 कॉलोनी स्थित आवास में हुई। मृतका की पहचान प्रमिला देवी (60) के रूप में हुई है। आरोपी की उम्र 40 वर्ष बताई गई है और उसका नाम राजू कुमार है।
पैसे देने से इनकार करने पर मां पर हमला
बोकारो के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) राजीव रंजन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर नशीले पदार्थों का सेवन करता था और अक्सर अपनी मां से इसके लिए पैसे मांगता था।
पुलिस के अनुसार, शनिवार रात भी उसने अपनी मां से पैसे मांगे। महिला ने पैसे देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि इससे राजू कुमार अपना आपा खो बैठा और डंडे से मां पर हमला कर दिया। हमले में प्रमिला देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजन उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चोटों के कारण उनकी मौत हो गई।
बहन की शिकायत पर FIR
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। उसकी 30 वर्षीय बहन की शिकायत पर सेक्टर-12 थाने में FIR दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। पुलिस घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल कर रही है।
शुरुआती जांच में पैसे मांगने और उन्हें नहीं मिलने के बाद हमला किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। महिला की मौत के बाद परिवार में भी मातम का माहौल है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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