बोकारो में ट्रिपल मर्डर! बुजुर्ग दंपति को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला
झारखंड के बोकारो में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के नावाडीह थाना क्षेत्र के कुकुरलीलवा गांव में बुधवार सुबह हुए दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। आपसी विवाद में पड़ोसी राजू सिंह ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमला कर बुजुर्ग दंपति जानकी महतो और उनकी पत्नी की हत्या कर दी।
झारखंड के बोकारो में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के नावाडीह थाना क्षेत्र के कुकुरलीलवा गांव में बुधवार सुबह हुए दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। आपसी विवाद में पड़ोसी राजू सिंह ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमला कर बुजुर्ग दंपति जानकी महतो और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। घटना के दौरान बीच-बचाव करने पहुंची उनकी पुत्रवधू पर भी आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
इस घटना की सूचना मिलते ही नावाडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद को घटना का कारण बताया जा रहा है। वारदात के बाद आरोपी राजू सिंह ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।
इस हमले घायल हुई पुत्रवधू की भी मौत हो गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान पुत्रवधू गौरी देवी की भी मौत हो गई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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