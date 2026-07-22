चतरा में खौफनाक घटना! SP आवास के सामने बॉडीगार्ड की गोली मारकर हत्या
झारखंड के चतरा जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एसपी आवास के सामने बॉडीगार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलि ने हथियार बरामद कर लिया है।
झारखंड के चतरा जिले में पुलिस अधीक्षक (एसपी) आवास के समीप मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे दिनदहाड़े हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। एक निर्माण कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) के दो निजी अंगरक्षकों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक अंगरक्षक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई।
क्या हुआ था
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चतरा बाईपास निर्माण कार्य करा रही रमिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी राकी यादव किसी कार्य से एसपी अनिमेष नाथवानी से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। इसी दौरान उनके साथ मौजूद निजी सुरक्षा कर्मी अतुल सिंह और बलविंदर सिंह के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बलविंदर सिंह ने अपनी राइफल से अतुल सिंह पर दो गोलियां चला दीं। बताया जा रहा है कि पहली गोली निशाने से चूक गई, जबकि दूसरी गोली सीधे अतुल सिंह के माथे में लगी। गंभीर चोट लगने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक अतुल सिंह बिहार के बक्सर जिले का निवासी था।
हथियार बरामद
घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही एसपी अनिमेष नाथवानी के निर्देश पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी अंगरक्षक बलविंदर सिंह को हिरासत में ले लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिमरिया और टंडवा के एसडीपीओ सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। संबंधित वाहन की तलाशी के दौरान हथियार भी बरामद किए जाने की सूचना है।
वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है, ताकि गोलीबारी के वास्तविक कारण और पूरे घटनाक्रम का पता लगाया जा सके।
फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मामले पर आधिकारिक बयान देने से बच रहे हैं। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एसपी आवास के सामने हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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