जंगल में महिला की अधजली लाश मिली, दहेज के लिए मारने का आरोप; झारखंड में दिल दहलाने वाली वारदात
झारखंड में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जंगल से एक महिला की अधजली लाश बरामद हुई। लड़की के मायके वालों ने ससुरालियों पर दहेज के लिए उसे मारने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
पुलिस ने शनिवार को बताया कि गिरिडीह जिले के एक जंगल में मिली एक महिला की अधजली लाश की पहचान चिनो गांव की रहने वाली 21 साल की साहिना ताहुल अंसारी के रूप में हुई है। सरैया-बगोदर के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर धनंजय कुमार ने पीटीआई को बताया कि बगोदर थाने के बेको-करिपहाड़ी जंगल के पास मिली अधजली लाश की पहचान करने के लिए मृतका के रिश्तेदार आगे आए हैं।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक महिला के पिता गिरिडीह जिले के निमियाघाट थाने के तहत लक्ष्मण टुंडा के रहने वाले ताहुल अंसारी ने शव की पहचान अपनी बेटी साहिना ताहुल अंसारी के रूप में की है। पिता ने ससुराल वालों और अपनी बेटी के पति पर दहेज के लिए अपनी बेटी की हत्या करने और फिर सबूत छिपाने के लिए शव को जलाने का आरोप लगाया है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोप और शिकायत के आधार पर पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। गिरिडीह पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि यह घटना करीब तीन दिन पहले हुई थी। हम मामले में मुख्य आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं।"
घटना के बाद रांची में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट, फॉरेंसिक और टेक्निकल टीमें मामले की जांच करने और सबूत इकट्ठा करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। टेक्निकल टीम में एक ई-एविडेंस टीम और एक डॉग स्क्वाड भी शामिल था।