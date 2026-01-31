Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Body of partially burnt woman identified in laws accused of murder for dowry in jharkhand
जंगल में महिला की अधजली लाश मिली, दहेज के लिए मारने का आरोप; झारखंड में दिल दहलाने वाली वारदात

संक्षेप:

झारखंड में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जंगल से एक महिला की अधजली लाश बरामद हुई। लड़की के मायके वालों ने ससुरालियों पर दहेज के लिए उसे मारने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

Jan 31, 2026 05:51 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, गिरिडिह
झारखंड में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जंगल से एक महिला की अधजली लाश बरामद हुई। लड़की के मायके वालों ने ससुरालियों पर दहेज के लिए उसे मारने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

पुलिस ने शनिवार को बताया कि गिरिडीह जिले के एक जंगल में मिली एक महिला की अधजली लाश की पहचान चिनो गांव की रहने वाली 21 साल की साहिना ताहुल अंसारी के रूप में हुई है। सरैया-बगोदर के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर धनंजय कुमार ने पीटीआई को बताया कि बगोदर थाने के बेको-करिपहाड़ी जंगल के पास मिली अधजली लाश की पहचान करने के लिए मृतका के रिश्तेदार आगे आए हैं।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक महिला के पिता गिरिडीह जिले के निमियाघाट थाने के तहत लक्ष्मण टुंडा के रहने वाले ताहुल अंसारी ने शव की पहचान अपनी बेटी साहिना ताहुल अंसारी के रूप में की है। पिता ने ससुराल वालों और अपनी बेटी के पति पर दहेज के लिए अपनी बेटी की हत्या करने और फिर सबूत छिपाने के लिए शव को जलाने का आरोप लगाया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोप और शिकायत के आधार पर पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। गिरिडीह पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि यह घटना करीब तीन दिन पहले हुई थी। हम मामले में मुख्य आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं।"

घटना के बाद रांची में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट, फॉरेंसिक और टेक्निकल टीमें मामले की जांच करने और सबूत इकट्ठा करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। टेक्निकल टीम में एक ई-एविडेंस टीम और एक डॉग स्क्वाड भी शामिल था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
