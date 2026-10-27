PK की जन सुराज के डिजिटल मैनेजर देवपालिक का शव जंगल से हुआ बरामद, चलती ट्रेन से हुए थे लापता
प्रशांत किशोर की जन सुराज के डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर देवपालिक गुप्ता का शव रेलवे ट्रैक के पास से बरामद हो गया है। वह चलती ट्रेन (रांची-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस) से लापता हो गए थे।
प्रशांत किशोर की जन सुराज के डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर देवपालिक गुप्ता का शव जंगल में रेलवे ट्रैक के पास से बरामद हुआ है। वह चलती ट्रेन (रांची-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस) से लापता हो गए थे। जानकारी के मुताबिक, देवपालिक के मुरी जंक्शन से अचानक गायब होने की बात सामने आई थी। इसके बाद दोस्तों की शिकायत पर खोजबीन हुई तो जरवाडीह में उनका शव बरामद हुआ। देवपालिक गुप्ता मूलरूप से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले थे। उन्होंने दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से पत्रकारिता की पढ़ाई की थी।
जंगल में रेलवे ट्रैक के पास बरामद हुआ शव
अंगारा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज गौतम कुमार राजवार ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया- देवपालिक का शव जरवाडीह गांव में रांची-मुरी रेल लाइन पर पोल नंबर 379/18 के पास मिला है। जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरव सिंह ने भी देवपालिक की मौत की पुष्टि करते हुए कहा-मुरी के जंगली इलाके से देवपालिक गुप्ता का शव बरामद हुआ है। पुलिस जांच में जुटी है। आखिर मौत कैसे हुई है, इसे लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं है।
पैंट्री कार से सामान लेने गए फिर वापस नहीं लौटे
देवपालिक गुप्ता के दोस्त और सहकर्मी गौतम कुमार ने बताया कि वे रांची रेलवे स्टेशन से जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार हुए थे और ट्रेन दोपहर करीब 2:25 बजे रवाना हुई थी। गौतम ने बताया कि करीब 10 मिनट बाद देवपालिक ने उनसे कहा कि वह कुछ खाने का सामान लेने के लिए पैंट्री कार जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटे।
दोस्त ने जीआरपी में दर्ज कराई थी शिकायत
उन्होंने कहा कि इसके बाद हम अपनी बर्थ से उठकर अपने कोच के पास स्थित पैंट्री कार में गए, लेकिन देवपालिक वहां नहीं मिले। फिर हमने ट्रेन के सभी कोच में उनकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। गौतम कुमार ने बताया कि ट्रेन के मुरी जंक्शन पर रुकने के बाद उन्होंने राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) में इसकी शिकायत दर्ज कराई।
स्पष्ट जांच और रिपोर्ट प्रकाशन की हो मांग
देवपालिक गुप्ता की रहस्यमयी हालत में हुई मौत पर IIMC एलुमनाई एसोसिएशन ने गहरा दुख प्रकट करते हुए लिखा- देवपालिक का शव रेलवे ट्रैक के पास बरामद हुआ है। शव की पहचान उनके भाई ने की है। संगठन ने झारखंड पुलिस से इस घटना की पूरी जांच करने और जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द पब्लिक करने की अपील की है। सोशल मीडिया पर यूजरों द्वारा स्पष्ट जांच की मांग की जा रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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