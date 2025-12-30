BSL ठेका कर्मी की कूलिंग पौंड में मिली लाश, बोकारो का यह इलाका बनता जा रहा है ‘सुसाइड प्वाइंट’

Hindustan Hindi News
Dec 30, 2025 06:24 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, बोकारो
झारखंड के बोकारो से BSL के ठेका कर्मी की कूलिंग पौंड में लाश मिलने का मामला सामने आया है। मृतक कर्मी का नाम हरिशंकर पांडेय (50) है। वो बोकारो के सेक्टर 4 जी में रहते थे। जानकारी के मुताबिक, कूलिंग पौंड बोकारो में एक सुसाइड प्वांट बनता जा रहा है। यहां आत्महत्या के कई मामले सामने आते रहते हैं।

परिजनों के मुताबिक, हरिशंकर सोमवार को स्कूटी लेकर घर से निकल गए थे। वह अपने साथ फोन भी नहीं ले गए। घर वालों के मुताबिक हरिशंकर फोन घर पर ही छोड़ गए थे। देर शाम उनके फोन पर एक कॉल आई, जिसमें बताया गया कि उसे कूलिंग पौंड के पास खड़ी एक स्कूटी के गेट पास से ये नंबर मिला है।

फोन करने वाले युवक ने बताया- कुछ लोगों ने स्कूटी सवार व्यक्ति को कूलिंग पौंड में कूदते देखा है। परिजनों ने फोन कॉल की जानकारी पुलिस को दी और तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। घटना के पास एक स्कूटी बरामद हुई। तलाशी अभियान शुरू किया गया।

गोताखोरों ने कूलिंग पौंड में तलाशी शुरू की तो पानी से हरिशंकर पांडेय नामक कर्मी की लाश मिली। परिजनों को जानकारी मिली तो चारो तरफ चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक, कुछ लोगों ने हरिशंकर को कूलिंग पौंड में कूदते हुए देखा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है।

जानकारी के मुताबिक, कूलिंग पौंड बोकारो में एक सुसाइड प्वांट बनता जा रहा है। यहां आत्महत्या के कई मामले सामने आते रहते हैं। लोगों ने इस इलाके की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन सिर्फ एक गार्ड तैनात किया गया था। यहां कई लोग सेल्फी लेने के चक्कर में भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इसलिए लोगों से हिदायत बरतने की सलाह दी जाती रही है।

