नाले में बहे 2 साल के बच्चे की 5 KM दूर मिली लाश, 16 घंटे से चल रहा था तलाशी अभियान

झारखंड के गिरिडीह जिले में नाले में बहे दो साल के बच्चे का शव रविवार को एक तालाब के पास से बरामद किया गया। गिरिडीह के एसपी विमल कुमार ने पीटीआई-भाषा को बताया कि बच्चे की पहचान गिरिडीह के मंगरोडीह निवासी दीपक ठाकुर के बेटे अंकुश ठाकुर के रूप में हुई है। शनिवार शाम परिवार बच्चे के साथ गांधी चौक के पास खरीदारी करने के लिए आई थी।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि बच्चे की मां के बयान के अनुसार वे नाले के किनारे चल रहे थे। इसी बीच बच्चा फिसलकर नाले में चला गया और बारिश के कारण तेज बहाव में बह गया। प्रशासन ने नाले के ढक्कन हटाने के लिए जेसीबी मशीनें तैनात कीं और तलाशी अभियान शुरू किया, जो देर रात तक जारी रहा।

सुबह फिर से तलाशी अभियान शुरू किया गया और आखिरकार लगभग दोपहर 12 बजे गिरिडीह के डाकीटांड तालाब के पास एक खेत में उसका शव मिला। यह उस जगह से लगभग पांच किलोमीटर दूर है, जहां बच्चा नाले में फिसला था। करीब 16 घंटे के बचाव अभियान के बाद बच्चे का शव मिला। पुलिस अधिकारी ने कहा कि बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है।