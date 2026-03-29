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जमशेदपुर की झीलों से एक महिला और एक पुरुष का शव बरामद, जांच जारी

Mar 29, 2026 09:27 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भाषा, जमशेदपुर
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एक अधिकारी ने बताया कि बोरम पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहर के बाहरी इलाके में स्थित दिम्ना झील में एक महिला का शव तैरता हुआ मिला। दोपहर में पिकनिक स्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी।

जमशेदपुर की झीलों से एक महिला और एक पुरुष का शव बरामद, जांच जारी

झारखंड पुलिस ने रविवार को जमशेदपुर की अलग-अलग झीलों से दो शव बरामद किए, जिनमें एक महिला का शव भी शामिल है। एक अधिकारी ने बताया कि बोरम पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहर के बाहरी इलाके में स्थित दिम्ना झील में एक महिला का शव तैरता हुआ मिला। दोपहर में पिकनिक स्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी।

झील के पास मिले एक बैग की मदद से अधिकारियों ने पीड़िता की पहचान 43 वर्षीय संजू देवी के रूप में की, जो सोनारी की निवासी थीं। बोरम पुलिस थाना प्रभारी अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि हालांकि मौत के पीछे का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन यह घरेलू कलह के कारण आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है।

एक अन्य घटना में पुलिस ने बिस्टुपुर पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाली बेलदिह झील से 37 वर्षीय जीशान रियाज़ का शव बरामद किया। रियाज़ शुक्रवार शाम से लापता था। पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

झारखंड के हजारीबाग जिले में आस्था और उत्साह के बीच मनाए जा रहे रामनवमी पर्व के दौरान हजारीबाग से आई एक दुखद खबर ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया। जुलूस में शामिल दो युवकों की असामयिक मौत के बाद जहां एक ओर उत्सव का माहौल फीका पड़ गया, वहीं दूसरी ओर कई परिवारों में गहरा शोक छा गया है।

पहली घटना बड़ा बाजार, ग्वालटोली निवासी अभिषेक कुमार से जुड़ी है। वह अपने परिवार का सहारा थे और मैकेनिक के रूप में काम करते थे। जुलूस के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उनके निधन की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सदर अस्पताल में उनके पार्थिव शरीर के पहुंचते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और हर आंख नम दिखी।

वहीं, दूसरी दुखद घटना सिलवार कला निवासी प्रिंस कुमार की है। करीब 22 वर्षीय प्रिंस भी जुलूस में शामिल थे और इसी दौरान घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद जब उनका शव गांव पहुंचा तो अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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