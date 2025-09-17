bloody clash between 2 groups in giridih jharkhand 7 injured seriously गिरीडीह में जमीन लिए खूनी संघर्ष, 7 लोग गंभीर, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़bloody clash between 2 groups in giridih jharkhand 7 injured seriously

गिरीडीह में जमीन लिए खूनी संघर्ष, 7 लोग गंभीर

गिरीडीह के शाखाबार पंचायत अंतर्गत प्रतापपुर गांव में मंगलवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें दोनों पक्ष से सात लोग घायल हुए हैं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गिरिडीहWed, 17 Sep 2025 08:16 AM
गिरीडीह के शाखाबार पंचायत अंतर्गत प्रतापपुर गांव में मंगलवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें दोनों पक्ष से सात लोग घायल हो गए। घटना उस वक्त हुई जब सहदेव यादव गैर-मजरूआ जमीन पर घर बना रहा था। इसी बीच गांव के लोगों ने इसका विरोध किया कि जब यह सरकारी जमीन है तो इसे अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कैसे किया जा रहा है।

ग्रामीण जब मौके पर पहुंच कर सहदेव यादव को काम रोकने को कहने लगे तो वह काम रोकने की बजाय ग्रामीणों को मारपीट की धमकी देने लगे। देखते ही देखते वह ग्रामीणों से उलझ गया और तलवार निकाल कर लहराते हुए दौड़ पड़ा। किशुन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सहदेव यादव तलवार निकाल कर जान से मारने की नीयत से दो-तीन लोगों पर हमला कर दिया।

सुरेन्द्र यादव पर जैसे ही तलवार से हमला किया उसे दाएं हाथ की दो अंगुली कट कर नीचे गिर गयी। उसके बाद दोबारा उसके सर पर हमला किया जिसे बचाने के दौरान सुरेन्द्र यादव ने अपने बाएं हाथ से तलवार को पकड़ लिया जिससे उसका बायां हाथ भी गम्भीर रूप से कट गया एवं माथे पर भी गहरी चोट लगी। उसके बाद दिनेश यादव पर भी तलवार से हमला किया गया जिसमें दिनेश यादव का भी अंगूठा कट कर जमीन पर गिर गया। उसके तलवार से लालू प्रसाद यादव, भोला यादव एवं रुकनी देवी के माथे पर चोट आई है जिससे ये तीनों भी गम्भीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर सहदेव यादव के गाल पर एवं उसकी मां यशोदा देवी के माथे में चोट है। सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनी में किया गया एवं गम्भीर स्थिति को देखते हुए सभी को रेफर कर दिया गया। वे डॉक्टर की निगरानी में जांच करा रहे हैं।

मिर्च पाउडर छींट कर किया हमला: दिनेश यादव ने बताया कि जब ग्रामीण उसे काम रोकने को कहने गए तो वह कहने लगा यह मेरी जमीन है जिसका बकायदा कागज मेरे पास है। पूरा गांव मेरे विरोध में खड़ा हो जाने से भी काम नहीं रुकेगा। जिसके बाद ग्रामिणों ने कहा कि जब सीओ के द्वारा सरकारी जमीन का बोर्ड लगाया गया है तो यह जमीन तुम्हारी कैसे हुई। इतने में वह अंदर गया और मिर्च पाउडर छिंटते हुए तलवार से हमला करने लगा। सुरेन्द्र यादव, लालू यादव, भोला यादव पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गए। मामले में फिलवक्त पुलिस जांच कर रही है । कार्रवाई जारी है।

पुलिस ने जब्त की तलवार

भरकट्टा ओपी पुलिस मौके पर पहुंच कर सहदेव यादव के घर में रखे बक्से से तीन तलवार को जब्त किया है। इस दौरान सीढ़ी के अंदर छुपे दो लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस अपने साथ ले गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ धनन्जय राम ने सरिया, बिरनी एवं भरकट्टा पुलिस को गांव में कैम्प करने का निर्देश दिया। फिलहाल गांव में पुलिस मुस्तैद है।

खूनी संघर्ष में सीओ की लापरवाही हुई उजागर

ग्रामीण किशुन यादव ने बताया कि प्रतापपुर गांव में 13.40 एकड़ गैर मजरुआ जमीन है। जिसपर सहदेव यादव, प्रदीप यादव, संतोष यादव, अजय यादव एवं संजय यादव के द्वारा अतिक्रमण कर घर का निर्माण किया जा रहा है। अतिक्रमण रोकने के लिए ग्रामीण एक वर्ष पहले ही सीओ को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी परन्तु सीओ की लापरवाही की वजह से उक्त लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनलोगों का मनोबल बढ़ता गया और रास्ता को रोकते हुए सरकारी जमीन पर घर का निर्माण किया जाने लगा। पिछले साल भी इसी जमीन को लेकर विवाद हुआ था। लोगों का कहना है कि उस समय ही सीओ द्वारा कार्रवाई की गई होती तो आज यह विवाद नहीं होता और लोग गम्भीर रूप से घायल नहीं होते।