भाजपा भारत को भिखारी बना देगी, केंद्र ने झारखंड का 136 करोड़ आज तक नहीं दिया; महेश कुमार सिंह

झारखंड के लोहरदगा जिले में एक कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन करने वाले महेश कुमार सिंह ने वीबी जी राम जी पर बोलते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार से 136 करोड़ राशि न देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा- भाजपा सरकार वीबी जी राम जी पारित कर देश को दुनिया के नीचले पायदान पर लाकर दर-दर का भिखारी बना देगी। क्योंकि वीबी जी राम जी-मनरेगा का नर कंकाल है।

किस कार्यक्रम में बोला? दरअसल लोहरदगा में वामदल एकता मंच, अखिल भारतीय किसान कर समन्वय समिति तथा राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन, ग्रामीण मजदूर सभा के संयुक्त तत्वावधान में समाहरणालय के समक्ष भारत रत्न बाबासाहब डाॅ. भीमराव अम्बेदकर की मूर्ति के समीप एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन कर रहे महेश कुमार सिंह ने सरकार पर हमला बोला।

भाजपा भारत को भिखारी बना देगी इस कार्यक्रम में वीबी जी राम जी को हर स्थिति में समाप्त कराने का संकल्प लिया गया। उन्होंने कहा कि श्री मद् भागवत गीता के करमन्येवाधिकारस्ते, माफलेषू कदाचन के सिद्धांत के विपरीत भाजपा सरकार वीबी जी राम जी पारित कर देश को दुनिया के नीचले पायदान पर लाकर दर-दर का भिखारी बना देगी। क्योंकि वीबी जी राम जी-मनरेगा का नर कंकाल है।

90:10 का केन्द्रीय /राज्य आर्थिक सहयोग को 60:50 कर देने से राज्य के साथ-साथ गाँव भी कमजोर और गरीब होगा, क्योंकि राज्य के रायल्टी की सारी राशि केन्द्र ले लेता है और राज्य को॓ उसमें से अत्यंत कम राशि देता है,कभी-कभार वह भी नहीं।

सरकार ने 136 करोड़ अब तक नहीं दिए झारखण्ड का 136 करोड़ राशि केन्द्र सरकार आज तक भी नहीं दी है, जो सोचनीय है।सत्य, अहिंसा,कौमी एकता तथा गाँवों का देश का पुजारी महात्मा गाँधी का नाम भारत से मिटा नहीं सकोगे ऐ अंग्रेजों, पूँजीपतियों और काॅर्पोरेटों के दलाल ; अब तो दूर देशों में भी उनकी मूर्तियाँ बनने लगी हैं।

कुमार ने कहा भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की आत्मा मनरेगा की गारंटी में बसती है, जो गांव की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। पहला नाथूराम गोडसे ने जिन्दा महात्मा गाँधी को गोली मारा तो दूसरा नाथूराम ने मनरेगा के गाँधी को मारने को उद्दत है। काम देने से व्यक्ति, समाज और देश का विकास होता है, वहीं भत्ता की घोषणा मात्र छलावा के अलावे कुछ नहीं है।

मजदूरों को भिखारी, कामचोर और मंदबुद्धी बना देगा कुमार ने कहा काम की गारंटी जहां मजदूरों को हिम्मत,हौसला और आर्थिक ताकत देता था, वहीं वीबी जी राम जी उसे मन्दबुद्धि, कामचोर और भिखारी बना देगा। जब नौजवान तन-मन-धन से कमजोर हो जायगा तो देश कमजोर होगा। देश मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक रूप से पिछड़ जायेगा और तब सत्ताधारी देश को गुलामी की गढ़ा में धकेल देगा।