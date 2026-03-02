Hindustan Hindi News
धनबाद के नए मेयर संजीव सिंह को गले लगाएगी भाजपा, अब कोई कार्रवाई नहीं करेगी पार्टी

Mar 02, 2026 09:22 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/धनबाद
बागी बन धनबाद नगर निगम से मेयर पद का चुनाव लड़ने वाले भाजपा के पूर्व विधायक संजीव सिंह के खिलाफ भाजपा अब कोई कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि गले लगाएगी। भाजपा के धनबाद विधायक राज सिन्हा का सिंह मेंशन पहुंच संजीव सिंह को बधाई देना और मुंह मीठा कराना इस बात का संकेत है।

विधायक राज सिन्हा का सिंह मेंशन जाना पार्टी के नरम रुख का संकेत है। संभव है पार्टी के निर्देश पर विधायक ने यह पहल की हो। वैसे विधायक राज सिन्हा ने बात करने पर कहा कि धनबाद का विधायक हूं और धनबाद नगर निगम क्षेत्र का मेयर चुने जाने पर संजीव सिंह को बधाई देने जाना शिष्टाचार है। धनबाद के विकास के लिए मिलकर काम करना है।

नोटिस जारी किया गया था

निगम चुनाव में संजीव सिंह का बागी प्रत्याशी होने पर विधायक पत्नी रागिनी सिंह जो पूरे चुनावी परिदृश्य से गायब दिख रही थी, अब सामने आ गई है। विधायक राज सिन्हा के सिंह मेंशन पहुंचने पर संजीव सिंह और रागिनी सिंह दोनों साथ दिखी। मालूम हो कि संजीव भाजपा समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर संजीव सिंह को पार्टी की ओर से नोटिस जारी किया गया था। अब चुनाव जीतने के बाद संजीव सिंह के समर्थक सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में उन्हें भाजपाई, भगवाधारी आदि लिख रहे हैं।

राज सिन्हा की ओर से जारी पोस्ट से संकेत

राज सिन्हा की ओर से जारी पोस्ट को देख यह तय समझिए कि भाजपा में पूर्व विधायक संजीव सिंह का स्वागत है। राज सिन्हा ने लिखा है कि धनबाद नगर निगम से महापौर निर्वाचित होने पर छोटे भाई संजीव सिंह के आवास पहुचकर पुष्प गुच्छ भेंट किया एवं मुंह मीठा कराकर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। आपके नेतृत्व में धनबाद नगर निगम क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, यही कामना है। मौके पर झरिया विधायक रागिनी सिंह, उमेश सिंह, शंभू सिंह, उमेश हेलीवाल, अमलेश सिंह तमाल राय, मनोज मालाकार, टुन्नू यादव आदि थे।

कई वरिष्ठ भाजपाइयों का समर्थन था

झारखंड भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं का संजीव सिंह को समर्थन था। पार्टी का समर्थन नहीं मिलने पर संजीव सिंह ने झारखंड भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं से राय विमर्श किया था। इसके बाद ही अंतिम दिन नामांकन किया। संजीव सिंह की जीत के बाद अब भाजपा में इस बात को लेकर भी सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर फैसले लेने में इतनी अपरिपक्वता क्यों। भाजपा के रणनीतिकारों ने धनबाद की जनता की नब्ज को पहचानने में इतनी बचपना क्यों की। संगठन के एक बड़े नेता को लेकर कथित नाराजगी भी चर्चा में है।

भाजपा का मौजूदा नेतृत्व खासा नाराज था

संजीव सिंह के बागी तेवर के बाद कथित रूप से भाजपा की ओर से सिंह मेंशन के खिलाफ जिस नए राजनीति प्रयोग की योजना बनी थी, वह संजीव सिंह की जीत के साथ खत्म हो गई। क्या योजना बनी थी, किसने पृष्ठभूमि तैयार की थी, यह सब तो पर्दे के पीछे है। वैसे इस बात में पूरी सच्चाई है कि संजीव सिंह की उम्मीदवारी से झारखंड भाजपा का मौजूदा नेतृत्व खासा नाराज था। झारखंड भाजपा संगठन के एक बड़े नेता के निर्देश पर धनबाद में निगम चुनाव से संबंधित बैठकों में रागिनी सिंह को नहीं बुलाने का निर्देश तक जारी कर दिया था। जिला संगठन की ओर से इसका अनुपालन भी किया गया था।

Jharkhand News
