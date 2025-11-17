Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़bjp targets west bengal elections after bihar chunav results win will field their workers and leaders
बिहार फतह के बाद अब बंगाल की तैयारी, झारखंड में भाजपा ने बना लिया प्लान

बिहार फतह के बाद अब बंगाल की तैयारी, झारखंड में भाजपा ने बना लिया प्लान

संक्षेप: नए साल की शुरुआत के साथ ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जानकार बताते हैं कि 2026 के मार्च-अप्रैल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संभव है। अब ज्यादा समय शेष नहीं है।

Mon, 17 Nov 2025 12:08 PMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, धनबाद
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत का पश्चिम बंगाल में भी भाजपाइयों ने जश्न मनाया और नारा लगाया कि... बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है। बिहार में जीत से बने माहौल को भाजपा पश्चिम बंगाल में भी भुनाने की तैयारी में है। तैयारी का आलम यह है कि भाजपा ने बंगाल से सटे झारखंड के पड़ोसी जिलों के भाजपाइयों को भी मोर्चे पर लग जाने का निर्देश दिया है। धनबाद भाजपा को भी बंगाल चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नए साल की शुरुआत के साथ ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जानकार बताते हैं कि 2026 के मार्च-अप्रैल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संभव है। अब ज्यादा समय शेष नहीं है। भाजपा अभी से सक्रिय है। बिहार चुनाव की तर्ज पर बंगाल में भी झारखंड के भाजपाइयों को लगाया जाएगा। झारखंड के कोयलांचल एवं संतालपरगना से बंगाल की लंबी सीमाएं मिलती हैं। सिर्फ सीमाएं ही नहीं मिलती हैं, रोज का संपर्क भी है।

सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव भी है। बात झारखंड के धनबाद-बोकारो की करें तो बंगाल के पश्चिम बर्धमान और पुरुलिया की सीमाएं मिलती हैं। इसी तरह संताल परगना से मालदा और वीरभूम जैसे पश्चिम बंगाल के बड़े जिलों की सीमा झारखंड से लगती हैं। इन जिलों की दर्जनों विधानसभा सीटों में झारखंड का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव है। भाजपा पड़ोसी सीटों पर झारखंड के भाजपाइयों को लगाने की तैयारी में है। पुरुलिया के भाजपा के कई जनप्रतिनिधि इसी सिलसिले में अभी हाल में धनबाद भी आए हुए थे।

धनबाद भाजपा महानगर की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल चुनाव को लेकर कई स्तरों पर समिति गठित कर पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। मालूम हो कि धनबाद का बंगाल से काफी जुड़ाव है। लोगों को रोज आना-जाना करते हैं। सिर्फ पड़ोसी जिले ही नहीं राजधानी कोलकाता से धनबाद का रोज का कारोबारी संपर्क है। वहीं बड़ी संख्या में बंगाली झारखंड स्थिति कोयला कंपनियों में नौकरी करते हैं। राजनीतिक रूप से भी कोयलांचल में बंगाली सक्रिय हैं।

भाजपा की कवायद है कि इन्हीं संपर्कों का राजनीतिक उपयोग बंगाल विस चुनाव में किया जाए। जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव में सीमावर्ती जिले में झारखंड के भाजपाइयों को लगाया गया था, ठीक उसी तरह बंगाल विधानसभा चुनाव में भी झारखंड के संपर्कों का लाभ लिया जाए। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल में वीरभूम जैसे जिले में बड़ी संख्या में संताल मतदाता हैं।

भाजपा की योजना होगी कि झारखंड के संथाली नेताओं का उपयोग बंगाल में किया जाए। वैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का संथालों पर मजबूत पकड़ है। यदि टीएमसी को विधानसभा चुनाव में झामुमो का समर्थन मिलता है तो भाजपा के लिए चुनौती होगी। वैसे झामुमो भी पश्चिम बंगाल में संथाल बहुल कुछ विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ता रहा है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Dhanbad News Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।