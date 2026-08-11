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झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ BJP का चक्का जाम, सड़कों पर नारेबाजी; जाम में फंसे लोग

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान, रांची
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भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि छात्रों की मांगों और आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में पार्टी ने यह आंदोलन किया है। उनका कहना था कि छात्रों की समस्याओं को सुनकर समाधान की दिशा में पहल होनी चाहिए।

झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ BJP का चक्का जाम, सड़कों पर नारेबाजी; जाम में फंसे लोग
झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ BJP का चक्का जाम

रांची में JPSC-JSSC के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा की ओर से मंगलवार को पूरे झारखंड में चक्का जाम किया गया। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर आयोजित इस आंदोलन का असर गोड्डा में भी देखने को मिला। शहर के प्रमुख कारगिल चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और कई वाहन जाम में फंस गए।

गोड्डा जिला भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मी चक्रवर्ती के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता कारगिल चौक पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया और रांची में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।

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जाम में फंसे रहे लोग

भाजपा नेताओं ने कहा कि JPSC-JSSC से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्र रांची में आंदोलन कर रहे थे और विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किए जाने का आरोप है। इसी कार्रवाई के विरोध में भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने पूरे झारखंड में चक्का जाम का आह्वान किया। कारगिल चौक पर सड़क जाम होने के कारण वाहनों का आवागमन बाधित रहा। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लग गई। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आवश्यक काम से निकले लोगों को भी कुछ समय तक जाम में इंतजार करना पड़ा।

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भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि छात्रों की मांगों और आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में पार्टी ने यह आंदोलन किया है। उनका कहना था कि छात्रों की समस्याओं को सुनकर समाधान की दिशा में पहल होनी चाहिए। चक्का जाम के दौरान कारगिल चौक पर भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आंदोलन के चलते शहर की यातायात व्यवस्था कुछ समय के लिए प्रभावित रही।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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