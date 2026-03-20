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हेमंत सोरेन के सरस्वती व लक्ष्मी पूजा पर दिए बयान से भड़की भाजपा, कहा- इतना दोगलापन क्यों मुख्यमंत्री जी

Mar 20, 2026 11:34 pm ISTSourabh Jain भाषा, रांची, झारखंड
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सोरेन ने यह बात बुधवार को राज्य विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में बोलते हुए कही थी। जिसके बाद उनके इसी संबोधन का छोटा सा वीडियो अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए भाजपा ने सोरेन की इन टिप्पणियों को सनातन पर हमला और भारत का अपमान बताया

हेमंत सोरेन के सरस्वती व लक्ष्मी पूजा पर दिए बयान से भड़की भाजपा, कहा- इतना दोगलापन क्यों मुख्यमंत्री जी

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा विधानसभा में सनातन धर्म और हिंदू देवी-देवताओं के बारे में की गई कथित टिप्पणियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को उन पर निशाना साधा और उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। अपनी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भाजपा ने आरोप लगाया कि सोरेन और विपक्षी INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं के लिए हिंदू देवी-देवताओं का मजाक उड़ाना और उनकी संस्कृति का उपहास करना एक 'फैशन' बन गया है।

भाजपा की यह नाराजगी सीएम सोरेन के उस वीडियो को लेकर आई है, जिसमें सोरेन को यह कहते हुए सुना गया, 'कभी-कभी जब मैं ऐसी बातें सुनता हूं, तो मुझे हंसी भी आती है। हम उन लोगों में से हैं, जहां सबसे अधिक सरस्वती पूजा की जाती है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा ब्रिलियंट (मेधावी/प्रतिभाशाली) बच्चे जापान में पैदा होते हैं। हम उन लोगों में से हैं, जो सबसे अधिक लक्ष्मी पूजा भी करते हैं, लेकिन फिर भी सबसे अधिक अमीर लोग अमेरिका में पैदा होते हैं। कहीं ना कहीं, कुछ तो गड़बड़ है। सबसे ज्यादा विश्वकर्मा पूजा भी हम लोग करते हैं, गली-मोहल्ले में तक करते हैं, लेकिन टैलेंट चीन में है। कहीं ना कहीं कुछ तो झोल है।'

बुधवार को बजट सत्र के अंतिम दिन कही थी बात

सोरेन ने यह बात बुधवार को राज्य विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में बोलते हुए कही थी। जिसके बाद उनके इसी संबोधन का छोटा सा वीडियो अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए भाजपा ने सोरेन की इन टिप्पणियों को सनातन पर हमला और भारत का अपमान बताया। यहां तक कि इसके खिलाफ सभी जिलों में सड़कों पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन भी किया और मुख्यमंत्री के पुतले भी फूंके।

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'देवी-देवताओं का उपहास बनाना इनके लिए एक फैशन बना'

भाजपा ने सीएम के वीडियो के साथ 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘सनातन पर हमला भारत पर हमला है। वोट बैंक के लिए सनातनियों की आस्था और संस्कृति को निशाना बनाना हेमंत सोरेन और INDI गठबंधन की आदत बन चुकी है। देवी-देवताओं और पूजा-पद्धतियों का उपहास बनाना अब इनके लिए एक फैशन बन गया है। सनातन का अपमान करने वालों को देश की जनता एकबार फिर करारा जवाब देगी।’

'दूसरे समुदाय के त्योहार सीएम हाऊस में धूमधाम से मनाते हैं'

वहीं एक अन्य पोस्ट में भाजपा ने सीएम के रोजा इफ्तारी के आयोजन में शामिल होने पर सवाल उठाते हुए लिखा, ‘इतना दोगलापन क्यों हेमंत जी? सनातन विरोधी INDI गठबंधियों की बेशर्मी तो देखिए, खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही सरेआम हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करते हुए आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं जबकि समुदाय विशेष के त्योहार सीएम आवास पर पूरी धूमधाम से मनाते हैं।’

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अन्नपूर्णा देवी ने भी देवी देवताओं के अपमान को बताया गलत

उधर इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री व कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी ने भी सोरेन की आलोचना करते हुए कहा, 'सनातन देवी-देवताओं का अपमान करना बेहद निंदनीय है। 'इंडी' गठबंधन के नेता लगातार यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू समुदाय सहिष्णु है और इसलिए उसकी भावनाओं को आसानी से ठेस पहुंच सकती है।' इस बारे में 'एक्स' पर शेयर की एक पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान हमारी सनातन परंपराओं, संस्कृति और आस्था का स्पष्ट अपमान है।’

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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