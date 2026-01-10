Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़bjp mp ramesh awasthi son marriage brijesh pathak keshav prasad maurya why in news
18 फरवरी से शुरू होगा झारखंड का बजट सत्र, 24 को पेश किया जाएगा

संक्षेप:

झारखंड विधानसभा का पंचम बजट सत्र 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ होगा। यह सत्र 19 मार्च 2026 तक प्रस्तावित है। विधानसभा सचिवालय द्वारा सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।

Jan 10, 2026 06:47 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
झारखंड विधानसभा का पंचम (बजट) सत्र 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ होगा। यह सत्र 19 मार्च 2026 तक प्रस्तावित है। विधानसभा सचिवालय द्वारा सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। हेमंत सरकार की ओर से 24 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा।

सत्र के पहले दिन 18 फरवरी को आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण कराया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसी दिन सत्रावधि में जारी अध्यादेशों की प्रतियां सदन पटल पर रखी जाएंगी। शोक प्रकाश (यदि हो) किया जाएगा। 19 फरवरी को प्रश्नकाल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर वाद-विवाद होगा।

20 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा, साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी भी सदन में प्रस्तुत की जाएगी। 21 एवं 22 फरवरी को अवकाश रहेगा। 23 फरवरी को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा, मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण किया जाएगा।

25 फरवरी से बजट पर सामान्य वाद-विवाद

24 फरवरी तक वित्तीय वर्ष 2026-27 का आय-व्ययक (बजट) सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद 25 फरवरी से बजट पर सामान्य वाद-विवाद प्रारंभ होगा। 26 एवं 27 फरवरी को अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान प्रस्तावित है। 28 फरवरी से 08 मार्च तक होली एवं अन्य पर्व को लेकर अवकाश रहेगा। 9 मार्च से 13 मार्च तक विभिन्न तिथियों में प्रश्नकाल के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान कराया जाएगा। 14 और 15 मार्च को अवकाश रहेगा। सत्र के अंतिम चरण में 16 एवं 18 मार्च को अनुदान मांगों पर चर्चा के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 के विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण किया जाएगा। इसके बाद राजकीय विधेयकों एवं अन्य राजकीय कार्यों पर विचार होगा। 19 मार्च को गैर-सरकारी संकल्प भी सूचीबद्ध है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
