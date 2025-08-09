BJP mp nishikant dubey reaches baba dham police station to get arrested 'पुलिस ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया', एयरपोर्ट से सीधे थाने क्यों पहुंच गए BJP सांसद निशिकांत दुबे, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़BJP mp nishikant dubey reaches baba dham police station to get arrested

'पुलिस ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया', एयरपोर्ट से सीधे थाने क्यों पहुंच गए BJP सांसद निशिकांत दुबे

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे शनिवार को अपनी गिरफ्तारी देने के लिए बाबा धाम थाने पहुंच गए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 03:05 PM
share Share
Follow Us on
'पुलिस ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया', एयरपोर्ट से सीधे थाने क्यों पहुंच गए BJP सांसद निशिकांत दुबे

शुक्रवार को भाजपा सांसद मनोज तिवारी और गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे पर देवघर में एफआईआर दर्ज की गई थी। दोनों सांसदों पर आरोप है कि वो बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में जबरदस्ती घुसे और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि जब वो शनिवार को एयरपोर्ट से सीधे बाबा धाम थाने पहुंचकर गिरफ्तारी देने गए तो पुलिस ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया।

क्या बोले निशिकांत दुबे

एयरपोर्ट से सीधा बाबा धाम थाने पहुंचे निशिकांत दुबे ने कहा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। देवघर एयरपोर्ट से सीधा बाबा मंदिर थाने में गिरफ्तारी देने पहुंचा तो पुलिस ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मंदिर ट्रस्टी, तीर्थ पुरोहित, देवघर में पैदा हुआ हूं और यहां का बेटा हूं। उन्होंने कहा कि केस करने वाले किस आधार पर गर्भ गृह के अंदर थे यह जांच का विषय है।

क्या था पूरा मामला

दरअसल मंदिर के पुजारी कार्तिक नाथ ठाकुर ने पुलिस में दोनों सांसदों के खिलाफ शिकायत की थी। ठाकुर की शिकायत के बाद झारखंड की बाबा मंदिर थाने की पुलिस ने दोनों सांसदों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुजारी ठाकुर ने कहा कि श्रावण के पवित्र महीने में वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन बंद होता है, इसके बावजूद दोनों सांसद मंदिर के गर्भगृह के अंदर जबरदस्ती घुसे। उनकी शिकायत में निशिकांत दुबे और मनोज तिवार के साथ ही अन्य लोगों पर भी आरोप था कि उन्होंने गर्भगृह में घुसने के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया और इस दौरान सुरक्षा में तैनात लोगों के साथ मारपीट भी की थी।

पुजारी ठाकुर ने कहा कि मंदिर के गर्भगृह में घुसने के दौरान हुई झड़प से वहां मौजूद अन्य भक्तों में दहशत का माहौल बन गया था। इस दौरान लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद उन्होंने दोनों सांसदों के साथ ही अन्य लोगों के खिलाफ बाबा मंदिर थाने में शिकायत दी थी।