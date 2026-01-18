हिंदुस्तान में मंदिर नहीं बनेगा, तो क्या पाकिस्तान में बनेगा; निशिकांत दुबे का लालगढ़ पर बड़ा ऐलान

संक्षेप: राज्य के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ललकारते हुए लालगढ़ मामले में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने हमलावर होते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में मंदिर नहीं बनेगा, तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। जानिए क्या है पूरा विवाद और भाजपा सांसद का प्लान?

झारखंड के देवघर में जिले में मंदिर जीर्णोद्धार को लेकर बवाल मचा हुआ है। राज्य के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ललकारते हुए लालगढ़ मामले में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने हमलावर होते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में मंदिर नहीं बनेगा, तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। जानिए क्या है पूरा विवाद और भाजपा सांसद का प्लान?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मंदिर जीर्णोद्धार को लेकर शुरू हुआ विवाद दरअसल देवघर जिले में लालगढ़ मोहल्ला है। यहां मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर बुधवार रात तनाव हुआ था। इसके बाद 2 पक्षों में हुई झड़प में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया था। उस समय निशिकांत दुबे ने कांग्रेस, झामुमो और राजद पर हमलावर होते हुए कहा था- हिंदू झारखंड में अपनी जमीन पर मंदिर भी नहीं बना सकते हैं। इस मामले में एक बार फिर निशिकांत दुबे का बयान सामने आया है।

भाजपा सांसद का लालगढ़ पर ऐलान भाजपा सांसद ने एक्स पर किए ट्वीट में मंदिर जाकर रुका हुआ काम शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा- 31 जनवरी 2026 सुबह 8 बजे माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि मैं खुद लालगढ में आकर मंदिर के रुके हुए कार्य को शुरू करूँगा। मंदिर भव्य, सुंदर तथा मधुपुर का सबसे ऊँचा बनेगा। दुबे ने ललकारते हुए लिखा- अनुसूचित जाति के अपने ज़मीन पर यदि हिन्दुस्तान में मंदिर नहीं बनेगा, तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। इसके बाद लिखा- हो जाओ तैयार हम हैं भगवा के झंडाबरदार।