ब्राह्मणों का दोष केवल इतना है कि...; धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में खुलकर सामने आए BJP सांसद
भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए अपने बयान के कारण विवाद में आए बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में भाजपा के एक सांसद खुलकर समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर जो भी आरोप लगे, वो आरोप मिथ्या और गलत हैं।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए अपने बयान के कारण धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों विवादों में चल रहे हैं। कई जगह उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराई गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने धीरेंद्र शास्त्री को लेकर कहा कि पूरा सनातन ही खड़ा है। इतने वर्षों से गौरी आया, गजनी आया, अंग्रेज आए लेकिन भारत का जो सनातन है, वो जहां था, वहीं है।
दुबे ने कहा मैं दोनों बातें हमेशा कहता हूं और राजनीति से हटकर कहता हूं। जितने भी भगवान हैं जिनको कि हम पूजते हैं, चाहे वो राम हैं, चाहे वो कृष्ण हैं, चाहे वाल्मीकि हैं। इनमें से कोई भी ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों का दोष केवल इतना है कि गौरी, गजनी और मुगल ने जब चारों वेद और 13 उपनिषदों को जलाने की कोशिश की, बर्बाद करने की कोशिश की, हमारी संस्कृति से हटाने की कोशिश की तो उन्होंने उसको कंठस्थ किया।
दूसरा जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन लोगों को जब मुगलों ने अपनी सेना में भर्ती करके धर्म परिवर्तन के लिए कहा तो उनके पूर्वजों ने यह तय किया कि हम अपनी जान दे सकते हैं, घटिया से घटिया काम कर सकते हैं, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इस देश की जो दो कड़ी है, वो ब्राह्मण और अनुसूचित जाति है। उसका इस सनातन को बचाने में सबसे बड़ा योगदान है। राम तो राजपूत हैं और कृष्ण यदुवंशी हैं। तो समाज की जो एकता है, वो सनातन के लिए किस तरह से जीवंत है; ये लोगों को इतिहास पता नहीं है।
भाजपा सांसद ने कहा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर जो भी आरोप लगे, वो आरोप मिथ्या हैं और गलत हैं। पूरी दुनिया बांके-बिहारी कहती है। बांके का मतलब टेढ़ा होता है। तो टेढ़ा-बिहारी तो नहीं होगा ना। बांके बिहारी हम उनको प्यार से कहते हैं, सम्मान से कहते हैं। जिन लोगों ने धीरेंद्र शास्त्री को धमकाया, कुंडा में उन सभी ने मुंह की खाई। वहां बाबा रामदेव भी थे, जो खुद यदुवंशी हैं। राजा भैया कथा करवा रहे थे। मैं वहां मौजूद था। वहां जितने भी लोग थे, सभी हिंदू एकता के लिए मौजूद थे।
भाजपा सांसद ने कहा कि जो भी हिंदू सनातन को हटाने का प्रयास करेगा, वो मुंह की खाएगा। न इसे गोरी हटा पाया, न इसे गजनी हटा पाया, न गुलाम वंश हटा पाया, न मुगल वंश हटा पाया, न ब्रिटिश शासन हटा पाया तो ये टुकड़े-टुकड़े गैंग थोड़े हटा पाएगा।
कुंडा में राम कथा के आखिरी दिन धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर ने अखिलेश यादव का बिना नाम लिए बड़ा हमला बोला। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कथा रोकने वालों की ठठरी बंध गई। दो दिन पहले गोपाष्टमी थी। जो कृष्ण भक्त बने थे, गोपाष्टमी में गौ पूजन नहीं किया। कुछ लोग हिंदुओं को आपस में लड़वाना चाहते हैं। कथा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू एकता के लिए वे गोली खाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी हिंदू एक हैं। उन्होंने साफ कहा कि देश को बचाने के लिए अब सनातनियों को एक होना ही पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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