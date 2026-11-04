सोरोस जज होगा, बहस कांग्रेस दफ्तर में; राहुल गांधी को सांसद निशिकांत दुबे का चैलेंज
पीएम मोदी को डिबेट की चुनौती वाले राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल को चैलेंज दिया है। दुबे ने कहा कि इस डिबेट के जज जॉर्ज सोरोस होंगे और डिबेट की जगह भी कांग्रेस दफ्तर होगा।
1 नवंबर को दिल्ली में हुई रैली के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को खुली डिबेट की चुनौती दी है। इस मामले पर अब भाजपा की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को डिबेट की चुनौती दी है। दुबे ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि वो उनके साथ कांग्रेस ऑफिस में डिबेट करने को तैयार हैं और इस डिबेट के जज जॉर्ज सोरोस होंगे।
क्या बोले निशिकांत दुबे
पीएम मोदी को राहुल गांधी की चुनौती वाले वीडियो पर रिएक्ट करते हुए दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा,"सोरोस जज होगा और राहुल गांधी जी के साथ मैं कांग्रेस दफ़्तर में बहस करूंगा,क्योंकि संसद में तो आप हमेशा मेरे खड़े होते ही भाग जाते हैं। आपमें और मुझमें केवल एक अंतर है आप परिवारवादी गांधी परिवार से हैं और मैं अपने परिवार का पहला सांसद हूं। हिम्मत दिखाइए बहस करिए।'
राहुल गांधी ने क्या कहा था
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को ओपन डिबेट करने का चैलेंज दिया था। राहुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा था, "आप कहते हो कि विपक्ष देशद्रोही है। किसी भी स्टेज पे आप जगह चुनिए, डिबेट कीजिए मेरे साथ। देशद्रोही कौन है? विदेशी फोर्सेस का कनेक्शन किसका है? और किस प्रकार का कनेक्शन है? जल्दी से जल्दी कीजिए, डरिए मत। दोनों मिलेंगे, मीडिया होगी, देश के युवा होंगे, टेबल होगी, एक साइड आप बैठोगे, एक साइड मैं बैठूंगा। जिसको आप जज बनाना चाहते हो, बना दो। मोहन भागवत जी को बिठा दो, चलो। और फिर डिबेट करते हैं।"
'दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए'
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चैलेंज करते हुए कई सवाल उठाए थे। उन्होंने मुद्दे भी बताए थे कि किन मुद्दों पर वो पीएम मोदी से डिबेट करेंगे। राहुल ने कहा," सवाल उठेंगे फाइनेंशियल सिस्टम पर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर, यूएस डील कैसे हुई, क्यों हुई, इतनी जल्दी क्यों हुई, सिर्फ आपने क्यों की, कैबिनेट को क्यों नहीं बताया, अडानी का केस बंद क्यों हुआ और एप्स्टीन फाइल- ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे खुलकर डिस्कशन होगा। आ जाइए, डरिए मत।दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। आप एलिगेशन लगाते हैं ना मेरे ऊपर, आ जाइए, सब साफ हो जाएगा।"
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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