इस कौम के लोगों की मानसिकता एक, डॉ नुसरत की भी जांच होना चाहिए; झारखंड से भाजपा विधायक

संक्षेप: डॉक्टर नुसरत परवीन पर उन्होंने कहा, ‘अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तमाम डॉक्टर जो एक ही कौम के थे, जिन्होंने बम विस्फोट किया, लाल किला के सामने, उनकी मंशा क्या है, इस देश के अंदर अशांति फैलाना। ऐसे में परवीन की भी जांच होना चाहिए।’

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते हुए जिस डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाने की कोशिश की थी, उसे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में नौकरी का ऑफर देते हुए 3 लाख रुपए महीना सैलरी और रहने के लिए सरकारी घर व अन्य सुविधाएं देने की बात कही है। उनकी कही इस बात ने रांची से भाजपा विधायक सीपी सिंह को नाराज कर दिया है। जिसके बाद उन्होंने इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए उन्हें बड़बोलापन नहीं करने की सलाह दी है।

सिंह ने कहा कि अंसारी किसी एक कौम के लिए स्वास्थ्य मंत्री नहीं हैं, वे झारखंड के बाकी डॉक्टरों को तो कुछ दे नहीं रहे हैं, और परवीन के लिए बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं सिंह ने कहा कि इस कौम के लोग गजवा ए हिंद बनाना चाहते हैं ऐसे में NIA को इस बात की जांच करना चाहिए कि क्या नुसरत परवीन का भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से कोई संबंध तो नहीं है।

‘नुसरत परवीन नीतीश की बेटी समान’ नीतीश के हिजाब हटाने का जिक्र करते हुए सीपी सिंह ने कहा, ‘डॉ. नुसरत परवीन उनकी बेटी की तरह हैं। इसलिए, इसमें कोई गलत भावना नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं। जहां तक ​​झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की बात है, तो ये भी उसी कौम से आते हैं, तो इन लोगों की मानसिकता यही है। इस कौम के अंदर फिर चाहे वह सांसद हो, चाहे उपराष्ट्रपति रहा हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या बड़े से बड़ा इंटलेक्चुअल क्यों ना हो, सबकी मानसिकता एक है।’

आगे उन्होंने कहा, ‘मेरा ये कहना है कि वह (अंसारी) नुसरत से कह रहे हैं कि आइए तीन लाख रुपए देंगे, फलाना देंगे और पता नहीं क्या-क्या देंगे, झारखंड के डॉक्टरों को तो आप दे नहीं रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि जितनी हिजाब पहनने वाली हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या जो भी हैं, सबको झारखंड बुला लीजिए।’