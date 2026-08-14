गिरिडीह में BJP नेता की हत्या, सरेआम सिर में मारी गोली; हाईवे जाम
झारखंड के गिरिडीह जिले में भाजपा नेता की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने मिथिलेश यादव को सिर में गोली मारी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।
झारखंड में गिरिडीह में खौफनाक घटना सामने आई है। जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के हेसला नेशनल हाईवे के बीच रोड में भाजपा नेता मिथिलेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली सीधे उनके सिर के बीचों बीच मारी गई। मृतक मिथलेश यादव बगोदर के भाजयुमो के नेता थे। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।
हाईवे को कर दिया जाम
हेसला नेशनल हाईवे के बीच रोड में मिथलेश यादव का शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान बगोदर प्रमुख आशा महतो सहित काफी संख्या में पहुंचे लोगों ने मिथिलेश यादव का शव बीच हाईवे पर रखकर रोड जाम कर दिया। इस दौरान मामले की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ धनंजय राम भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटाने का प्रयास में जुटे हुए हैं।
स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक हेसला गांव का रहने वाला था और हेसला नेशनल हाईवे के समीप सर्विस सेंटर का दुकान चलाता था। देर रात मृतक मिथिलेश यादव मां को घर से बोलकर निकला कि वो दुकान में ही सोने जा रहा है। वही दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह पांच बजे उसके शव को नेशनल हाईवे के बीचोबीच मार्निग वॉक पर निकले लोगों ने देखा। जिसके बाद मौके स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मिथलेश यादव की हत्या किसने और क्यों की।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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विस्तृत बायो
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