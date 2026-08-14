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गिरिडीह में BJP नेता की हत्या, सरेआम सिर में मारी गोली; हाईवे जाम

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, गिरिडीह
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झारखंड के गिरिडीह जिले में भाजपा नेता की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने मिथिलेश यादव को सिर में गोली मारी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

गिरिडीह भाजपा नेता मर्डर
गिरिडीह में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या

झारखंड में गिरिडीह में खौफनाक घटना सामने आई है। जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के हेसला नेशनल हाईवे के बीच रोड में भाजपा नेता मिथिलेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली सीधे उनके सिर के बीचों बीच मारी गई। मृतक मिथलेश यादव बगोदर के भाजयुमो के नेता थे। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

हाईवे को कर दिया जाम

हेसला नेशनल हाईवे के बीच रोड में मिथलेश यादव का शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान बगोदर प्रमुख आशा महतो सहित काफी संख्या में पहुंचे लोगों ने मिथिलेश यादव का शव बीच हाईवे पर रखकर रोड जाम कर दिया। इस दौरान मामले की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ धनंजय राम भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटाने का प्रयास में जुटे हुए हैं।

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स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक हेसला गांव का रहने वाला था और हेसला नेशनल हाईवे के समीप सर्विस सेंटर का दुकान चलाता था। देर रात मृतक मिथिलेश यादव मां को घर से बोलकर निकला कि वो दुकान में ही सोने जा रहा है। वही दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह पांच बजे उसके शव को नेशनल हाईवे के बीचोबीच मार्निग वॉक पर निकले लोगों ने देखा। जिसके बाद मौके स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मिथलेश यादव की हत्या किसने और क्यों की।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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