धनबाद में मर्डर! भाजपा नेता को पत्नी और साले में मार डाला; दूसरी पत्नी को शॉपिंग करवाने पर हुआ था विवाद
झारखंड के धनबाद में भाजपा नेता की हत्या कर दी गई। भाजपा नेता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी और उनके साले ने की है। दूसरी पत्नी को शॉपिंग करवाने को लेकर शुरू हुआ विवाद जानलेवा हो गया।
झारखंड के धनबाद में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर में भाजपा नेता अमृत कुमार दास की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या पहली पत्नी माया देवी और साला हेमंत कुमार दास ने पीट-पीटकर की है। 50 साल के अमृत भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व जिला महामंत्री और बीस सूत्री के पूर्व सदस्य थे। उनकी मां बसंती देवी के आवेदन पर गोविंदपुर थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पहली पत्नी माया देवी को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने पहली पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
दूसरी पत्नी के साथ गया था शॉपिंग करने
मां ने आवेदन में पुलिस को बताया कि गुरुवार की रात अमृत ने अपनी दूसरी पत्नी छाया देवी के साथ शॉपिंग की थी। इससे आक्रोशित पहली पत्नी माया देवी ने दोनों के घर लौटते ही रात में ही लड़ाई शुरू कर दी। देर रात तक झगड़े के बाद शुक्रवार की सुबह फिर लड़ाई शुरू कर दी। माया ने अपने भाई बीसीसीएल कर्मी हेमंत कुमार दास को भी फोन कर राजगंज से बुला लिया। हेमंत के आते ही भाई-बहन ने बसंती देवी के सामने ही अमृत दास की पिटाई शुरू कर दी। पिटाई से अमृत जमीन पर गिर पड़े तो हेमंत उसे उठाकर कहीं लेकर चला गया। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पीड़ित की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पहले पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया।
आंगन में पटक दिया शव
मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय डॉक्टरों से दिखाने के बाद अमृत को धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल और इसके बाद बीजीएच, बोकारो तक ले गया, परंतु सभी जगहों पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अमृत की मौत हो जाने के बाद हेमंत ने उसका शव लाकर आंगन में पटक दिया। पुलिस को दिए आवेदन में बसंती देवी ने कहा है कि मायके वालों से मिलकर उनकी बड़ी बहू ने हत्या की है।
क्या बोली पुलिस
बसंती देवी के आवेदन पर गोविंदपुर थाना में हत्या का मामला किया है। इस मामले की जांच मनोज कुमार कर रहे हैं। गोविंदपुर के पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद राउत ने कहा कि आवेदन के आधार पर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार की देर रात खुदिया श्मशान घाट पर अमृत का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुखाग्नि दोनों पुत्रों ने मिलकर दी।
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