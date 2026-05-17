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BJP नेता अनिल टाइगर हत्याकांड का खुलासा, बिल्डर देवव्रत ने दी थी 5 लाख की सुपारी; क्या था विवाद

Mohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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भाजपा नेता अनिल महतो उर्फ अनिल टाइगर हत्याकांड में रांची पुलिस ने सुपारी किलर अभिषेक सिन्हा उर्फ सूरज सिन्हा को कोलकाता से गिरफ्तार किया। हरमू रोड निवासी अपराधी को हत्या के लिए पांच लाख रुपए की सुपारी मिली थी।

BJP नेता अनिल टाइगर हत्याकांड का खुलासा, बिल्डर देवव्रत ने दी थी 5 लाख की सुपारी; क्या था विवाद

भाजपा नेता अनिल महतो उर्फ अनिल टाइगर हत्याकांड में रांची पुलिस ने सुपारी किलर अभिषेक सिन्हा उर्फ सूरज सिन्हा को कोलकाता से गिरफ्तार किया। हरमू रोड निवासी अपराधी को हत्या के लिए पांच लाख रुपए की सुपारी मिली थी। जमीन विवाद में बिल्डर देवब्रत नाथ शाहदेव ने घटना को अंजाम दिलवाया था। अभिषेक ने पुलिस की पूछताछ में यह खुलासा किया है।

उसने इस बीच पुलिस के सामने एक अन्य वारदात का भी जिक्र किया। बताया कि दलादली ओपी क्षेत्र में सांभवी इंटरप्राइजेज के मालिक राधेश्याम साहू की हत्या के लिए किसी दूसरे शख्स ने 20 लाख की सुपारी दी थी। हालांकि गोली लगने से कारोबारी घायल हो गया था। इसमें दो शूटर पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं।

ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने शनिवार को बताया कि कांके थाना के पास 15 माह पहले बाइक सवार अपराधियों ने अनिल की गोली मारकर हत्या की थी। इसमें दो शूटरों चंदन व एक अन्य को जेल भेजा गया। अभिषेक ने पुलिस को बताया कि देवब्रत से मिले 5 लाख की सुपारी में से कुछ पैसे इन दोनों आरोपियों को दिए गए थे। इसके बाद 26 मार्च 2025 को अनिल की हत्या कर दी थी। ग्रामीण एसपी ने कहा, स्पीडी ट्रायल से अपराधी को सजा दिलायी जाएगी। उसे रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ करेगी।

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देवब्रत के घर के पास रहता है अपराधी अभिषेक

ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि कांके थाना क्षेत्र के चामगुरु मौजा में देवव्रत की 10 एकड़ पुश्तैनी जमीन है। उसे लेकर स्थानीय जोतकारों के साथ देवब्रत का विवाद था। इसमें जोतकारों का पक्ष अनिल ही देवव्रत के पास रख रहे थे। कब्जा नहीं होने से देवब्रत जमीन बेच नहीं पा रहा था। ऐसे में उसने अनिल को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। उसने किशोरगंज में अपने घर के पास रहने वाले अभिषेक को पांच लाख की सुपारी दी।

जमीन बिकने पर पैसे देने का दिया था लालच

पांच लाख की सुपारी में से कुछ पैसे बैंक ट्रांजेक्शन के जरिये उसके खाते में डाले गए थे। देवव्रत ने अभिषेक को यह भी लालच दिया कि जमीन बिकने पर उसे भी पैसे दिए जाएंगे। देवव्रत ने अपराधी को मोबाइल, सिम भी उपलब्ध कराए थे। अनिल की हत्या की साजिश रांची एवं कोलकाता में रची गई थी।

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नाम बदलकर कोलकाता में रह रहा था

वारदात के बाद अभिषेक कोलकाता में छिप गया था। वहां राजीव कुमार के नाम से रह रहा था। ग्रामीण एसपी ने बताया कि सारी जानकारी जुटाने के बाद उसे दबोचा गया। अभिषेक मोबाइल नहीं रखता था। बातचीत करने के लिए दूसरे का मोबाइल इस्तेमाल करता था। वह संघी ऐप के जरिये सुपारी लेता था। उसने बोकारो में 22 साल की उम्र में पहली हत्या की थी। आर्म्स एक्ट और हत्या के कई मामले विभिन्न जगहों में दर्ज है।

अक्तूबर में छड़ कारोबारी को मारी थी गोली

कटहल मोड़ के पास सांभवी इंटरप्राइजेज के मालिक राधेश्याम साहू को 15 अक्तूबर को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने दो शूटरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। घटना कराने वाला अभिषेक सिन्हा फरार था। लेकिन वह कोलकाता से पकड़ा गया। पूछताछ में उसने 20 लाख की सुपारी मिलने की बात कही। उसने सुपारी देने वालों के बारे में पुलिस को बताया है। पुलिस अन्य आरोपियों को तलाश रही है।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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