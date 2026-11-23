भाजपा के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की मां सायरा मुंडा का आज लंबी बीमारी से निधन हो गया। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा बर्निंग घाट पर आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा की मां सायरा मुंडा का सोमवार तड़के निधन हो गया। वह पिछले कुछ समय से बीमार थीं और जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई थी। सोमवार सुबह उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। अर्जुन मुंडा ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी।

सायरा मुंडा के निधन की खबर से परिवार, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों में शोक की लहर है। सायरा उनका अंतिम संस्कार आज ही किया जाएगा।

अर्जुन मुंडा ने ‘एक्स’ पर लिखा, ''मां अब इस दुनिया में नहीं रहीं… तुम्हारे जाने से सिर से सिर्फ ममता का साया ही नहीं उठा, बल्कि जिंदगी का वो सबसे मजबूत सहारा भी छिन गया, जिसके रहते हर मुश्किल छोटी और हर दर्द हल्का लगने लगता था। आज ही पूज्य माताजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा।''

जानकारी के मुताबिक, दोपहर 1 बजे जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित आवास से सायरा मुंडा की अंतिम यात्रा निकलेगी। इसके बाद स्वर्णरेखा बर्निंग घाट, जमशेदपुर में उनका अंतिम संस्कार संपन्न होगा।

हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने जताया शोक सीएम हेमंत सोरेन ने शोक जताया है और कहा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े भाई अर्जुन मुंडा की माताजी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। मां का निधन जीवन की अपूरणीय क्षति है। इस दुःख की घड़ी में श्री अर्जुन मुंडा जी एवं उनके समस्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मारांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति दें।

वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जताते हुए कहा कि प्रिय अर्जुन जी, आपकी पूज्य माता के निधन का समाचार सुनकर मन बहुत दुखी है। आपके शब्दों में एक बेटे की पीड़ा झलकती है। उम्र कितनी भी हो जाए, माँ सिर पर हाथ रख दे तो लगता है कि सब सँभल जाएगा। पूज्य माताजी को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें और आपको व आपके परिवार को यह वियोग सहने की शक्ति दें। ॐ शांति।

रांची से सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने भी शोक जताया और लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पूज्य माताजी के आज अहले सुबह हुए निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं मर्माहत करने वाला है। मां का स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है, किसी भी परिवार के लिए मां का जाना अपूरणीय क्षति है।