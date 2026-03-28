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'केजरीवाल को भी पीछे छोड़ा'; सोरेन पर 100 करोड़ का 'शीशमहल' बनवाने का आरोप लगा बरसी BJP, सबूत भी दिखाया

Mar 28, 2026 04:12 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रांची, झारंखड
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भाजपा नेता प्रतुल ने लिखा, 'झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का 100 करोड़ का शीश महल का टेंडर जारी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम लंबे समय से कहते थे कि मुख्यमंत्री सोरेन जी केजरीवाल जी को भी पीछे छोड़कर झारखंड में 100 करोड़ का शीश महल बनवा रहे हैं।'

'केजरीवाल को भी पीछे छोड़ा'; सोरेन पर 100 करोड़ का 'शीशमहल' बनवाने का आरोप लगा बरसी BJP, सबूत भी दिखाया

झारखंड के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपने लिए 100 करोड़ रुपए का 'शीशमहल' बनवाने का आरोप लगाया है। अपने आरोप के समर्थन में पार्टी ने उस निविदा विज्ञापन की तस्वीर भी दिखाई जो मुख्यमंत्री आवास के निर्माण के लिए जारी किया गया है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने अपने आरोप को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, और 'शीशमहल' बनवाने के मामले में सीएम पर केजरीवाल को भी पीछे छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नए सीएम आवास में 2 करोड़ का फव्वारा और ढाई करोड़ का बगीचा होगा।

अपनी पोस्ट में भाजपा नेता प्रतुल ने लिखा, 'झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का 100 करोड़ का शीश महल का टेंडर जारी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम लंबे समय से कहते थे कि मुख्यमंत्री सोरेन जी केजरीवाल जी को भी पीछे छोड़कर झारखंड में 100 करोड़ का शीश महल बनवा रहे हैं।'

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'केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया'; सोरेन पर 100 करोड़ का शीशमहल बनवाने का आरोप लगा बरसी भाजपा

'अभी फर्नीचर व इंटीरियर का खर्च भी जुड़ेगा'

भाजपा नेता ने आगे लिखा, 'अभी जो टेंडर निकला है उसकी लागत 67 करोड रुपए है। 25 से 30 प्रतिशत डेविएशन भवन निर्माण विभाग में होना सामान्य बात है। अगर इसे जोड़ दें तो यह 100 करोड़ का हो जाएगा।' शाहदेव ने बताया कि अभी इसमें फर्नीचर व इंटीरियर का खर्चा शामिल नहीं है।

भाजपा नेता ने सीएम हाउस के निर्माण के लिए जारी जिस टेंडर विज्ञापन का फोटो शेयर किया, उसमें कार्य की कुल लागत 67 करोड़ 4 लाख 36 हजार रुपए बताई गई है और काम पूरा होने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

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'केजरीवाल के बाद अगली बारी किसकी'

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार इसी तरह का शीशमहल बनवाने की वजह से गई थी। उन्होंने लिखा, 'अभी इसमें इंटीरियर और फर्नीचर का तो जिक्र भी नहीं है। केजरीवाल तो इसी शीश महल के कारण गयो। अब अगली बारी किसकी।'

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2 करोड़ का फव्वारा और ढाई करोड़ का गार्डन

अपनी इस पोस्ट को प्रतुल शाह ने 6 मार्च को शेयर की उस पोस्ट के साथ शेयर किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखा था कि 'गरीब गुरबा की सरकार का नेतृत्व करने का दावा करने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने लिए 100 करोड़ की लागत वाला शीश महल बनवा रहे हैं।' उस पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया था कि नए मुख्यमंत्री आवास में 2 करोड़ का फव्वारा और ढाई करोड़ का गार्डन भी होगा। साथ ही इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जानकारी भी दी थी।

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Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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