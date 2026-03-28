'केजरीवाल को भी पीछे छोड़ा'; सोरेन पर 100 करोड़ का 'शीशमहल' बनवाने का आरोप लगा बरसी BJP, सबूत भी दिखाया
भाजपा नेता प्रतुल ने लिखा, 'झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का 100 करोड़ का शीश महल का टेंडर जारी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम लंबे समय से कहते थे कि मुख्यमंत्री सोरेन जी केजरीवाल जी को भी पीछे छोड़कर झारखंड में 100 करोड़ का शीश महल बनवा रहे हैं।'
झारखंड के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपने लिए 100 करोड़ रुपए का 'शीशमहल' बनवाने का आरोप लगाया है। अपने आरोप के समर्थन में पार्टी ने उस निविदा विज्ञापन की तस्वीर भी दिखाई जो मुख्यमंत्री आवास के निर्माण के लिए जारी किया गया है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने अपने आरोप को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, और 'शीशमहल' बनवाने के मामले में सीएम पर केजरीवाल को भी पीछे छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नए सीएम आवास में 2 करोड़ का फव्वारा और ढाई करोड़ का बगीचा होगा।
अपनी पोस्ट में भाजपा नेता प्रतुल ने लिखा, 'झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का 100 करोड़ का शीश महल का टेंडर जारी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम लंबे समय से कहते थे कि मुख्यमंत्री सोरेन जी केजरीवाल जी को भी पीछे छोड़कर झारखंड में 100 करोड़ का शीश महल बनवा रहे हैं।'
'अभी फर्नीचर व इंटीरियर का खर्च भी जुड़ेगा'
भाजपा नेता ने आगे लिखा, 'अभी जो टेंडर निकला है उसकी लागत 67 करोड रुपए है। 25 से 30 प्रतिशत डेविएशन भवन निर्माण विभाग में होना सामान्य बात है। अगर इसे जोड़ दें तो यह 100 करोड़ का हो जाएगा।' शाहदेव ने बताया कि अभी इसमें फर्नीचर व इंटीरियर का खर्चा शामिल नहीं है।
भाजपा नेता ने सीएम हाउस के निर्माण के लिए जारी जिस टेंडर विज्ञापन का फोटो शेयर किया, उसमें कार्य की कुल लागत 67 करोड़ 4 लाख 36 हजार रुपए बताई गई है और काम पूरा होने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
'केजरीवाल के बाद अगली बारी किसकी'
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार इसी तरह का शीशमहल बनवाने की वजह से गई थी। उन्होंने लिखा, 'अभी इसमें इंटीरियर और फर्नीचर का तो जिक्र भी नहीं है। केजरीवाल तो इसी शीश महल के कारण गयो। अब अगली बारी किसकी।'
2 करोड़ का फव्वारा और ढाई करोड़ का गार्डन
अपनी इस पोस्ट को प्रतुल शाह ने 6 मार्च को शेयर की उस पोस्ट के साथ शेयर किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखा था कि 'गरीब गुरबा की सरकार का नेतृत्व करने का दावा करने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने लिए 100 करोड़ की लागत वाला शीश महल बनवा रहे हैं।' उस पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया था कि नए मुख्यमंत्री आवास में 2 करोड़ का फव्वारा और ढाई करोड़ का गार्डन भी होगा। साथ ही इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जानकारी भी दी थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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