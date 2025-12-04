Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़BJP jmm should make alliance and government said jlkm leader jairam mahto told the reason
'BJP-JMM को मिल सरकार बना लेना चाहिए', ऐसा क्यों बोले जयराम महतो; VIDEO

'BJP-JMM को मिल सरकार बना लेना चाहिए', ऐसा क्यों बोले जयराम महतो; VIDEO

संक्षेप:

झारखंड में सियासी समीकरण बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस मामले पर अब जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो का बयान सामने आया है। उन्होंने जेएमएम को एक सलाह दी है।

Thu, 4 Dec 2025 11:07 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटने की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जेएमएम कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी। इस मामले पर अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो का बयान सामने आया है। जयराम महतो ने कहा कि बीजेपी औ जेएमएम को मिलकर सरकार बना लेना चाहिए। जयराम महतो ने इसके पीछे की वजह भी बता दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

BJP-JMM गठबंधन अटकलों पर क्या बोले जयराम महतो

झारखंड में बीजेपी और जेएमएम दोनों मिलकर सरकार बनाने की सलाह देने वाले जयराम महतो ने इसके पीछे की वजह भी बताई है। जयराम महतो ने कहा कि दोनों को मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए, क्योंकि मईयां सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार की मूंछ है और इस मूंछ को बचाने के चक्कर में सरकार का पूरा पैसा चला जा रहा है। जयराम महतो ने कहा कि सरकार के कई मंत्रियों से उनकी बात होती है और वो कहते हैं कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, खजाना खाली है। इसलिए उन्हें बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए।

मंत्रियों के वश में भी कुछ नहीं: जयराम महतो

सोशल मीडिया पर जारी किए गए एक वीडियो में जयराम महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में मंत्रियों के वश में भी कुछ नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि जब सत्ता पक्ष के विधायक काम करने के लिए सड़क, पुल और दूसरे काम के लिए जाते हैं, तो पाते हैं कि सरकार का खजाना ही खाली है। इसलिए जेएमएम को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News JMM BJP
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।