'BJP-JMM को मिल सरकार बना लेना चाहिए', ऐसा क्यों बोले जयराम महतो; VIDEO

संक्षेप: झारखंड में सियासी समीकरण बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस मामले पर अब जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो का बयान सामने आया है। उन्होंने जेएमएम को एक सलाह दी है।

झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटने की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जेएमएम कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी। इस मामले पर अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो का बयान सामने आया है। जयराम महतो ने कहा कि बीजेपी औ जेएमएम को मिलकर सरकार बना लेना चाहिए। जयराम महतो ने इसके पीछे की वजह भी बता दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

BJP-JMM गठबंधन अटकलों पर क्या बोले जयराम महतो झारखंड में बीजेपी और जेएमएम दोनों मिलकर सरकार बनाने की सलाह देने वाले जयराम महतो ने इसके पीछे की वजह भी बताई है। जयराम महतो ने कहा कि दोनों को मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए, क्योंकि मईयां सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार की मूंछ है और इस मूंछ को बचाने के चक्कर में सरकार का पूरा पैसा चला जा रहा है। जयराम महतो ने कहा कि सरकार के कई मंत्रियों से उनकी बात होती है और वो कहते हैं कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, खजाना खाली है। इसलिए उन्हें बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए।