झारखंड निकाय चुनाव में बागी हुए 18 नेताओं को भाजपा ने दिया शोकॉज नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब
पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, उपाध्यक्ष रेखा वर्मा व राष्ट्रीय मंत्री रितुराज सिन्हा तक को राज्य में बागियों को मनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के स्तर से भी इस संबंध में कोशिशें की गईं।
नगर निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे व पार्टी समर्थित प्रत्याशियों का विरोध कर रहे 18 प्रदेश स्तरीय नेताओं को भाजपा प्रदेश स्तर से शोकॉज भेजा गया है। वहीं जिलों में भी वैसे लोगों को शोकॉज किया गया है, जो जिला कमेटी या मंडलों से जुड़े रहे हैं। इस मामले में पार्टी द्वारा इन नेताओं से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है, संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर पार्टी संबंधित नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी।
इन नेताओं को जारी किया गया है नोटिस
जिन पार्टी नेताओं को नोटिस जारी किया गया है, उनमें पूर्व विधायक व धनबाद से पार्टी समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संजीव सिंह, भृगुनाथ भगत, पूर्व महानगर अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, डाल्टेनगंज के पूर्व जिलाध्यक्ष परशुराम ओझा, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य व गढ़वा के पूर्व जिलाध्यक्ष अलखनाथ पांडेय, मंगल सिंह, चास से मेयर चुनाव लड़ रही परिंदा सिंह, जमशेदपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव, देवघर के बाबा बलियासे, जामताड़ा के तरुण गुप्ता, सिमडेगा की फुलसुंदरी देवी, अनूप सुल्तानिया, ललिता पासवान, गिरिडीह के कामेश्वर पासवान समेत अन्य शामिल हैं।
केंद्रीय स्तर के नेताओं की कोशिशें असफल रहीं
भाजपा के द्वारा प्रत्येक नगर निकाय में पार्टी समर्थित प्रत्याशियों का चयन किया गया था। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, उपाध्यक्ष रेखा वर्मा व राष्ट्रीय मंत्री रितुराज सिन्हा तक को राज्य में बागियों को मनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के स्तर से भी इस संबंध में कोशिशें की गईं। सिर्फ रांची में तीन बागियों को मनाया जा सका। लेकिन अधिकांश जगहों पर बागियों को मनाने की कवायद पूरी नहीं हो पाई।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।