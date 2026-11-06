'बर्खास्त करना चाहिए', इरफान अंसारी के नेपाल-बांग्लादेश वाले बयान पर BJP की हेमंत सोरेन से मांग
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में अब भाजपा नेताओं ने हेमंत सोरेन से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने बयान दिया था कि अगर समय रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचेत नहीं हुए तो देश में बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर स्थिति पैदा हो सकती है। देश तबाही के कगार पर है। इरफान अंसारी के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी की विवादित टिप्पणी पर कहा कि मंत्री इरफान अंसारी को तुरंत झारखंड के मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। हेमंत सोरेन को यह पहल करनी चाहिए वरना उन्होंने जो देश विरोधी बयान दिया है; इसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो लगेगा कि हेमंत सोरेन भी उस सोच से सहमत हैं।
प्रतुल शहदेव ने क्या कहा
इरफान अंसारी के बयान की बात करते हुए प्रतुल शाह ने उनकी बात को दोहराते हुए कहा कि 40 लाख युवा तैयार हैं। वो राहुल गांधी के इशारे का इंतजार कर रहे हैं और सेना से भिड़ जाएंगे। सेना से क्यों लड़ाने की बात कर रहे हैं आप? और कहते हैं कि बांग्लादेश और नेपाल से भी खराब हश्र भारत का होगा। ये किस हश्र की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस अराजकता का पर्याय बन गई है और ये इरफान अंसारी के बोल नहीं है, ये राहुल गांधी के बोल है जो इरफान अंसारी दोहरा रहे हैं। आज के परिपेक्ष में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गई है।
मंत्री इरफान को बर्खास्त करें मुख्यमंत्री हेमंत : सेठ
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने भी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के कथित भड़काऊ बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इरफान अंसारी को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है।
संजय सेठ ने कहा कि संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने व्यक्ति द्वारा देश के युवाओं को अराजकता और हिंसा की ओर उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बयान कांग्रेस और राहुल गांधी की नकारात्मक राजनीति को उजागर करता है। भारत को नेपाल और बांग्लादेश से भी बदतर बनाने जैसी बातें किसी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देतीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या वे अपने मंत्रिमंडल के सदस्य के ऐसे बयानों को उचित मानते हैं।
सेठ ने इरफान अंसारी के बयान की उच्चस्तरीय जांच कराने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में मंत्री किन लोगों से मिले और उनके बयानों के पीछे क्या मंशा थी, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सेठ ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री को देश में अराजकता की बात करने के बजाय झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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