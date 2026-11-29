हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ BJP का 13 पन्नों का आरोप-पत्र, किन आरोपों पर घेरा?
भाजपा ने शनिवार को 13 पन्नों का एक 'आरोप पत्र' जारी करके झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर कई मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाया। भाजपा ने विकास, कानून-व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा।
झारखंड में हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार के मौजूदा कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर भाजपा ने शनिवार को 13 पन्नों का आरोपपत्र जारी किया। भाजपा ने सरकार पर विकास रोकने, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने, भ्रष्टाचार बढ़ाने और महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन सरकार 5 लाख सालाना नौकरी और बेरोजगारी भत्ते का वादा पूरा करने में विफल रही है। भाजपा ने मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार पर राज्य में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के वादे से भी मुकरने का आरोप लगाया है।
हत्या की 9,500 घटनाएं
BJP प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 'आरोप-पत्र' जारी करते हुए आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार के 7 साल के शासन में विकास ठप हो गया है। मौजूदा सरकार में कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में अपहरण की करीब 11,500, चोरी की 65,000 से अधिक, हत्या की करीब 9,500 और संज्ञेय अपराधों की साढ़े तीन लाख से अधिक घटनाएं हुई हैं।
रेप की 11,000 वारदातें
BJP प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने दावा किया कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में रेप की करीब 11,000 घटनाएं हुई हैं। वहीं इस साल जनवरी से सितंबर के बीच महिलाओं के यौन उत्पीड़न के 1,251 मामले दर्ज किए गए हैं। आदित्य साहू ने यह भी आरोप लगाया कि आलम यह है कि पुलिस थानों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।
अवैध वसूली का लगाया आरोप
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने यह भी आरोप लगाया कि पूरे राज्य में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली बड़े पैमाने पर हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में भ्रष्टाचार अब कोई अपवाद नहीं वरन आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। राज्य के लगभग हर विभाग और हर स्तर पर भ्रष्टाचार तथा अवैध वसूली का बोलबाला है।
रोजगार के वादे पूरे करने में विफल रहने का आरोप
साहू ने सरकार पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन का आरोप लगाते हुए दावा किया कि राज्य के बालू, पत्थर, कोयला और लौह अयस्क जैसे संसाधनों की खुलेआम लूट हो रही है। आदित्य साहू ने कहा कि सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान हर साल 5 लाख नौकरियां देने और बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का वादा किया था। लेकिन सरकार रोजगार के वादे पूरे करने में विफल रही है। सरकार युवाओं को रोजगार के नाम पर लगातार गुमराह कर रही है।
युवाओं को नौकरी नहीं देने का आरोप
BJP प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं नौकरी तो नहीं दी, वरन उनका भविष्य बेच दिया। पेपर लीक और नौकरियां बेचना सरकार की बड़ी उपलब्धियां रही हैं। BJP नेता ने राज्य के जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने के वादे से मुकरने का भी सरकार पर आरोप लगाया। सरकार संशोधित एमएमडीआर अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके लोगों को गुमराह कर रही है। एमएमडीआर अधिनियम खनिजों की लूट पर रोक लगाता है।
हेमंत सोरेन सरकार के मौजूदा कार्यकाल के 2 साल पूरे
बता दें कि हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झामुमो-कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन की गठबंधन सरकार ने शनिवार को कार्यकाल के दो साल पूरे कर लिए हैं। झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने और 81 में से 56 विधानसभा सीट जीतने के बाद हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर 2024 को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।