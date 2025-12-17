गठबंधन में दरार? बाबूलाल मरांडी के साथ कांग्रेस नेता का फुटेज, क्या हुआ कि खफा हो गए CM हेमंत सोरेन

संक्षेप: झारखंड में लगातार सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटने वाला है। हालांकि इन अटकलों पर विराम लग गया था, लेकिन एक वीडियो सामने आया और इन अटकलों को एक बार फिर से हवा मिल गई है।

झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सबकुछ ठीक ना होने की अटकलें लगातार चल रही हैं। इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिससे इन अटकलों को हवा मिल गई है। सीसीटीवी वीडियो में झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव बाबूलाल मरांडी से मिल रहे हैं और प्रदीप यादव बाबूलाल के हाथ में कोई कागज दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, वीडियो सामने आने के बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की है।

वीडियो में क्या है सीसीटीवी वीडियो में भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की मुलाकात होती है। मुलाकातर के दौरान कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बाबूलाल मरांडी के हाथों में कुछ दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रदीप यादव ने बाबूलाल मरांडी के हाथों में कोई कागज दिया है।

गठबंधन पर पड़ेगा असर? इस घटना के बाद झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव से बहुत खफा हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संज्ञान में सीसीटीवी वीडियो आने के बाद मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस वीडियो का असर जेएमएम-कांग्रेस के गठबंधन पर भी पड़ेगा।