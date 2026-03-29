झारखंड BJP ने बनाए 9 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 9 मंत्रियों का भी ऐलान
झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष (सांसद) आदित्य साहू ने शनिवार की शाम में नई कमेटी की सूची जारी की है।
झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष (सांसद) आदित्य साहू ने शनिवार की शाम में नई कमेटी की सूची जारी की। नई टीम में क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। टीम में 9 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 9 मंत्री बनाए गए हैं। दीपक बंका को तीसरी बार कोषाध्यक्ष, जबकि हेमंत दास कार्यालय मंत्री बनाए गए हैं। नई कमेटी में अनुभवी चेहरों के साथ-साथ संगठन में सक्रिय नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
पदाधिकारियों की सूची
● प्रदेश उपाध्यक्ष: राकेश प्रसाद (रामगढ़), नीलकंठ सिंह मुंडा (खूंटी), आभा महतो (जमशेदपुर महानगर), बालमुकुंद सहाय (गढ़वा), भानु प्रताप शाही (गढ़वा), डॉ प्रदीप वर्मा (रांची पूर्वी), सुनील सोरेन (दुमका),मुनेश्वर साहू (गुमला), गीता कोड़ा (चाईबासा)
● प्रदेश महामंत्री: गणेश मिश्रा (धनबाद ग्रामीण), अमर कुमार बाउरी (बोकारो), मनोज सिंह (पलामू)
● प्रदेश मंत्री: कमेटी में 9 प्रदेश मंत्रियों की नियुक्ति की गई है, जिनमें दिलीप वर्मा (गिरिडीह), शैलेंद्र सिंह (सरायकेला खरसावां), सरोज सिंह (धनबाद), सुनीता सिंह (रांची), अमरदीप यादव (हजारीबाग), कृष्णा महतो (साहिबगंज), अमित सिंह (रांची), मनीन उरांव (लोहरदगा) और शालिनी बैसखियार (गिरिडीह) शामिल हैं। सूरज चौरसिया (रांची महानगर) को सह कार्यालय प्रभारी बनाया गया है।
भाजपा का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को
रांची। भाजपा का 47वां स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश स्तर पर टोली का गठन किया गया है। जिसके संयोजक मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह बनाए गए हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर, प्रदेश मंत्री मुनेश्वर साहू, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव एवं किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अर्जुन सिंह को सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। जिला स्तर पर 1 संयोजक एवं 2 सह संयोजक की कमेटी जिलाध्यक्षों के द्वारा गठित होगी। इसका तत्काल गठन करने का भी निर्देश जिला अध्यक्ष को दिया गया है।
प्रदेश संयोजक योगेंद्र प्रताप ने बताया कि सेवा भाव और राष्ट्र प्रथम के मूलमंत्र को अपनाते हुए कार्य करने का संकल्प लेते हुए हर साल की भांति इस साल भी झारखंड भाजपा अपनी पार्टी का स्थापना दिवस पूरे उल्लास के साथ मनाएगी। प्रताप ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एवं प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देशानुसार पार्टी के स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसमें पार्टी के सभी मंडल, जिला एवं प्रदेश कार्यालयों की तीन दिनों के लिए (5, 6 एवं 7 अप्रैल) सजावट करने, पार्टी के सभी कार्यालयों पर पार्टी का ध्वज 6 अप्रैल को फहराने, कार्यालय में कार्यक्रम के दौरान पार्टी की विकास यात्रा पर उद्बोधन तथा मिष्ठान वितरण करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को अपने घरों पर पार्टी का ध्वज फहराने तथा सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश मिला है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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