छात्र के परिजनों के 20 लाख दे BIT मेसरा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश; क्या थी वजह

Mar 11, 2026 12:00 pm IST
सुप्रीम कोर्ट ने बीआईटी मेसरा को यहां के छात्र राजा पासवान के परिजनों को दो सप्ताह में 20 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने बीआईटी को छात्र के परिजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने बीआईटी मेसरा को संस्थान के छात्र राजा पासवान के परिजनों को दो सप्ताह में 20 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने बीआईटी को छात्र के परिजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा था। लेकिन इसके खिलाफ संस्थान ने शीर्ष कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी थी।

कॉलेज में पिटाई से हो गई थी मौत

शीर्ष कोर्ट में संस्थान ने कहा कि उसे कुछ समय मिले तो वह मुआवजे का भुगतान कर सकता है। इस पर कोर्ट ने दो सप्ताह में आदेश का पालन करने का आदेश दिया। बीआईटी मेसरा में 14 नवंबर 2024 को पालिटेक्निक कॉलेज में फ्रेशर पार्टी हुई थी। इसी बीच कुछ छात्रों के बीच विवाद हो गया। इसमें आरोपी छात्रों ने उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित के पिता चंदन पासवान की शिकायत के अनुसार बेटे के शरीर पर लाठी, डंडे और बेल्ट से मारने के निशान थे। अगले दिन रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

20 लाख का मुआवजा देने को कहा

झारखंड हाईकोर्ट में इसमें सुनवाई में जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए डीजीपी को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बनाने का निर्देश दिया था। साथ ही मृत छात्र के परिजनों को 20 लाख मुआवजा देने को कहा था।

