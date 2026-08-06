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हजारीबाग में मर्डर! अदिम जनजाति बिरहोर समुदाय के युवक की हत्या

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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झारखंड के हजारीबाग में खौफनाक घटना सामने आई है। गुरुवार की दरमियानी रात करीब एक बजे आपसी विवाद के दौरान विजय बिरहोर ने फरसा से सुनील बिरहोर के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हजारीबाग में बिरहोर समुदाय के युवक की हत्या
हजारीबाग में बिरहोर समुदाय के युवक की हत्या

झारखंड के हजारीबाग में खौफनाक घटना सामने आई है। गुरुवार की दरमियानी रात करीब एक बजे आपसी विवाद के दौरान विजय बिरहोर ने फरसा से सुनील बिरहोर के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

घटना ने इलाके को झकझोर दिया

हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड स्थित सिजुआ बिरहोर टोला में हुई सुनील बिरहोर की हत्या ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय के बीच हत्या की यह घटना जिले में अपने तरह की पहली मानी जा रही है। अत्यंत पिछड़ी और विलुप्तप्राय जनजाति माने जाने वाले बिरहोर समाज में इस तरह की हिंसक घटना ने प्रशासन और समाज दोनों की चिंता बढ़ा दी है। सूचना मिलते ही इचाक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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मामले की जांच कर रही पुलिस

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। सिजुआ बिरहोर टोला में बिरहोर समुदाय के 13 परिवार निवास करते हैं। मृतक के परिवार में पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं। घटना के बाद पूरे टोले में सन्नाटा पसरा हुआ है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना पर उप प्रमुख सत्येंद्र कुमार, मुखिया रंजीत मेहता, जेएसआई नंदकिशोर दास, सुनील शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी रात से ही मौके पर डटे रहे। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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