हजारीबाग में मर्डर! अदिम जनजाति बिरहोर समुदाय के युवक की हत्या
झारखंड के हजारीबाग में खौफनाक घटना सामने आई है। गुरुवार की दरमियानी रात करीब एक बजे आपसी विवाद के दौरान विजय बिरहोर ने फरसा से सुनील बिरहोर के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
झारखंड के हजारीबाग में खौफनाक घटना सामने आई है। गुरुवार की दरमियानी रात करीब एक बजे आपसी विवाद के दौरान विजय बिरहोर ने फरसा से सुनील बिरहोर के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।
घटना ने इलाके को झकझोर दिया
हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड स्थित सिजुआ बिरहोर टोला में हुई सुनील बिरहोर की हत्या ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय के बीच हत्या की यह घटना जिले में अपने तरह की पहली मानी जा रही है। अत्यंत पिछड़ी और विलुप्तप्राय जनजाति माने जाने वाले बिरहोर समाज में इस तरह की हिंसक घटना ने प्रशासन और समाज दोनों की चिंता बढ़ा दी है। सूचना मिलते ही इचाक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
मामले की जांच कर रही पुलिस
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। सिजुआ बिरहोर टोला में बिरहोर समुदाय के 13 परिवार निवास करते हैं। मृतक के परिवार में पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं। घटना के बाद पूरे टोले में सन्नाटा पसरा हुआ है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना पर उप प्रमुख सत्येंद्र कुमार, मुखिया रंजीत मेहता, जेएसआई नंदकिशोर दास, सुनील शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी रात से ही मौके पर डटे रहे। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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