धनबाद प्रशासन का बड़ा फैसला, अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल

धनबाद में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दो पहियावाहन चालकों के लिए नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चलाया जाएगा। साथ ही बैरियर तोड़कर अवैध कट बनाने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। एनएच पर घर बनाने वालों को झमाडा से नक्शा पास कराते समय एनएच से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। यह निर्णय शनिवार को डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया।

बैठक में डीटीओ दिवाकर सी द्विवेदी ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक जिले में 236 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। 135 दुर्घटना के घातक परिणाम आए हैं जबकि 76 में लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसमें 102 दुर्घटना ओवरस्पीड, 19 रॉन्ग साइड में वाहन चलाने, 21 ओवरटेकिंग, 54 अंधेरा, 8 ड्रंक एंड ड्राइव, 8 नाबालिग द्वारा वाहन चलाने, 14 वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने के कारण व 10 अन्य कारणों से हुई है। इस पर समिति ने चिंता व्यक्त की तथा हादसों को कम करने की दिशा में कदम उठाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में संत निरंकारी चौक, सिंबायोसिस स्कूल, गोविंदपुर चौक व निरसा चौक के पास बैरिकेडिंग करने, वन विभाग, पथ निर्माण विभाग, एनएच, गैस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, जेबीवीएनएल, पीएचईडी के रखे अनुपयोगी सामान हटाने, ब्लैक स्पॉट, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं, सड़क पर यात्री शेड, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है और जो जर्जर हो चुके हैं, उसे हटाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल, नगर आयुक्त रविराज शर्मा, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, एडीएम हेमा प्रसाद, एसडीओ राजेश कुमार, ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह मौजूद थे।

जनप्रतिनिधियों ने भी कई मुद्दे उठाए ढुलू महतो, सांसद, धनबाद सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने, गया पुल अंडरपास का चौड़ीकरण, वर्तमान अंडरपास की मरम्मत, सोनारडीह में ओवरब्रिज बनाने की मांग की। वहीं धनबाद-चंद्रपुरा रेल लाइन के समीप कोयले के अवैध खनन पर भी चिंता जताई। सांसद ने कहा कि इससे रेल यात्रा असुरक्षित नहीं हो इसपर प्रशासन ध्यान दे। हादसों को रोकने के कारगर उपाय हों।

मथुरा प्रसाद महतो, विधायक, टुंडी नाबालिग वाहन चालकों पर कार्रवाई करने, बरवाअड्डा से धनबाद तथा आमाघाटा बैंक ऑफ़ इंडिया के पास जलजमाव दूर करने, मानटांड से तोपचांची मार्ग पर सर्विस लेन शुरू करने, असर्फी अस्पताल के पास अतिक्रमण हटाने तथा अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अभियान चलाने, तेतुलमारी राजगंज गया पुल की मरम्मत करने का आग्रह किया।

राज सिन्हा, विधायक, धनबाद ओवर स्पीड पर अंकुश लगाने, बैंक मोड़ एवं बिग बाजार के पास व्यवस्थित वाहन पार्किंग सुनिश्चित कराने, भूली के पास फुट ओवरब्रिज का निर्माण, केंदुआ बाजार में अतिक्रमण हटाने, एफसीआई गोदाम के पास लेवल क्रॉसिंग की मरम्मत तथा पुराना बाजार के पास बंद तेल डिपो की खाली भूमि को विकसित करने का अनुरोध किया।

अरूप चटर्जी, विधायक, निरसा एनएच के विभिन्न स्थानों पर से जलजमाव को दूर करने, बलियापुर-बारामुड़ी सड़क पर फुट ओवरब्रिज बनाने, डिनोबिली स्कूल मुगमा, कुमारधुबी ब्रिज एवं मैथन बीएसके कॉलेज के पास से अतिक्रमण हटाने, एमपीएल सड़क पर दुर्घटना रोकने के लिए सुरक्षा का पर्याप्त बंदोबस्त करने तथा नाबालिग द्वारा हाइवा व भारी वाहन चलाने पर अंकुश लगाने का अनुरोध किया।

चंद्रदेव महतो, विधायक, सिंदरी करमाटांड़ सर्विस लेन से अतिक्रमण दूर करने, बरवाअड्डा टुंडी सड़क के पकौड़ी मोड़ के सर्विस लेन में नाली का निर्माण करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि गोल बिल्डिंग से बलियापुर की ओर जाने वाली सड़क पर बिल्कुल सड़क के साथ नाली बनाई गई है। इसके कारण आए दिन वाहन दुर्घटना हो रही है। उन्होंने नाली को ढंकने का अनुरोध किया।