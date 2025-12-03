बिहार में जो हुआ, दिल में टीस तो है; झारखंड में बदलाव की अटकलों के बीच JMM सांसद सरफराज

संक्षेप: झारखंड में राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की अटकलें लगातार चल रही हैं। इसको तेज हवा तब मिल गई, जब कल्पना सोरेन के साथ सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे। अब इस मामले पर जेएमएम सांसद का बयान सामने आया है।

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे में महागठबंधन ने जेएमएम को एक भी सीट नहीं दी थी। चुनाव में एक भी सीट ना मिलने और नतीजों में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद अटकलें लगाई जाने लगीं कि झारखंड का सियासी समीकरण बदल सकता है। इस दौरान कहा जाने लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जल्द ही कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना लेगी। इस मामले पर अब जेएमएम के राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद का बयान सामने आया है। हालांकि, सरफराज ने झारखंड में जेएमएम के बीजेपी के साथ आने की संभावनाओं से इनकार किया है।

क्या बोले सरफराज आलम बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन ने एक भी सीट नहीं दी। इसके बाद आए नतीजों में महागठबंधन की बुरी तरह से हार हुई। इस हार के बाद अटकलें लगाई जाने लगीं कि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी। इन अटकलों को तब और हवा मिल गई जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली दौरे पर गए। ऐसा कहा जाने लगा कि हेमंत और कल्पना दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करने गए हैं। हालांकि, जेएमएम ने इन संभावनाओं से इनकार किया है। जेएमएम के राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन ने उनके साथ जो किया, उसको लेकर उनके मन में एक टीस है।