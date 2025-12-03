Hindustan Hindi News
बिहार में जो हुआ, दिल में टीस तो है; झारखंड में बदलाव की अटकलों के बीच JMM सांसद सरफराज

संक्षेप:

झारखंड में राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की अटकलें लगातार चल रही हैं। इसको तेज हवा तब मिल गई, जब कल्पना सोरेन के साथ सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे। अब इस मामले पर जेएमएम सांसद का बयान सामने आया है।

Wed, 3 Dec 2025 03:28 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे में महागठबंधन ने जेएमएम को एक भी सीट नहीं दी थी। चुनाव में एक भी सीट ना मिलने और नतीजों में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद अटकलें लगाई जाने लगीं कि झारखंड का सियासी समीकरण बदल सकता है। इस दौरान कहा जाने लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जल्द ही कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना लेगी। इस मामले पर अब जेएमएम के राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद का बयान सामने आया है। हालांकि, सरफराज ने झारखंड में जेएमएम के बीजेपी के साथ आने की संभावनाओं से इनकार किया है।

क्या बोले सरफराज आलम

बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन ने एक भी सीट नहीं दी। इसके बाद आए नतीजों में महागठबंधन की बुरी तरह से हार हुई। इस हार के बाद अटकलें लगाई जाने लगीं कि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी। इन अटकलों को तब और हवा मिल गई जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली दौरे पर गए। ऐसा कहा जाने लगा कि हेमंत और कल्पना दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करने गए हैं। हालांकि, जेएमएम ने इन संभावनाओं से इनकार किया है। जेएमएम के राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन ने उनके साथ जो किया, उसको लेकर उनके मन में एक टीस है।

झारखंड में सियासी समीकरण के बदलाव पर भी सरफराज ने बात की। सरफराज ने कहा कि महागठबंधन ने जो किया, उसे लेकर उनके मन में टीस है। हालांकि, उन्होंने किसी भी तरह के परिवर्तन से इनकार किया। सरफराज ने कहा कि जहां दो बर्तन होते हैं, वहां खटपट होती रहती है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी रहेगी। हालांकि, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन अभी भी दिल्ली में बने हुए हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
