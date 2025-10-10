Bihar engineer dies in Jharkhand, Dilnawaz was on duty to supervising temple construction work झारखंड में बिहार के इंजीनियर की मौत, निर्माणाधीन मंदिर के काम में सुपरविजन कर रहा था दिलनवाज, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड में बिहार के इंजीनियर की मौत, निर्माणाधीन मंदिर के काम में सुपरविजन कर रहा था दिलनवाज

पुलिस को प्राप्त जानकारी के अनुसार दवा लेने के बाद रात में इंजीनियर की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उसने अन्य कर्मचारियों को फोन करते हुए अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करने को कहा।

Sourabh Jain पीटीआई, चतरा, झारखंडFri, 10 Oct 2025 03:20 PM
झारखंड के चतरा जिले में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख में लगे एक इंजीनियर का शव मिला है। वह अपने कमरे में बेहोशी की हालत में मिला, इसके बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान 35 साल के दिलनवाज के रूप में हुई है, जो कि बिहार के मधेपुरा जिले का रहने वाला था और जिले में जारी मंदिर निर्माण कार्य में बतौर वरिष्ठ इंजीनियर काम कर रहा था। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस को शक है कि युवक की मौत की वजह दवा का ओवरडोज या गलत दवा लेना हो सकती है, हालांकि साथ ही अधिकारी ने यह भी कहा है कि अगर परिजन शिकायत दर्ज कराते हैं तो हम FIR भी दर्ज करेंगे।

पुलिस के अनुसार यह घटना चतरा जिले के पिरी गांव में हुई। मामले की जानकारी देते हुए शिला चौकी प्रभारी राहुल दुबे ने कहा कि पिरी गांव के लोगों ने गुरुवार रात को पुलिस को फोन करते हुए इंजीनियर के अपने कमरे में बेहोश पड़े होने की सूचना दी थी। इसके बाद जब पुलिस पहुंची तो इंजीनियर वहां जमीन पर पड़ा हुआ था, और उसकी नाक व मुंह से खून और झाग निकल रहा था। फिर उसे चतरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अधिकारी ने कहा कि 'मृतक दिलनवाज के शव को देखने पर पहली नजर में कोई बाहरी चोट लगने का पता नहीं चला है। जांच के दौरान जब पिरी में जारी मंदिर निर्माण में लगे कर्मचारियों से पूछताछ की गई, तो पता चला कि दिलनवाज शराब पीने का आदी था और उसे लीवर की समस्या भी थी। जिसके चलते उसने गुरुवार शाम को अपने एक रिश्तेदार की सलाह पर दवाई भी ली थी।'

पुलिस को प्राप्त जानकारी के अनुसार दवा लेने के बाद रात में इंजीनियर की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उसने अन्य कर्मचारियों को फोन करते हुए अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करने को कहा। हालांकि जब कर्मचारी गाड़ी लेकर उसके कमरे तक पहुंचे, तो वह अंदर अचेत अवस्था में मिला। तब साथियों ने पुलिस को सूचना दे दी।

चौकी प्रभारी राहुल दुबे ने कहा, 'मृतक के बिस्तर के पास हमें दवा मिली। शुरुआती जांच के अनुसार इंजीनियर की मौत दवा के रिएक्शन के कारण हो सकती है। हालांकि, बिल्कुल सटीक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। ऐसे में शव को पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल में भेज दिया गया है।'

साथ ही पुलिस अधिकारी ने कहा कि मृतक इंजीनियर बिहार का रहने वाला था, इसलिए वहां उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा, 'अगर परिजन शिकायत दर्ज कराते हैं, तो हम एफआईआर भी दर्ज करेंगे'।