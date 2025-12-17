बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से किसने कहा- रोक दीजिए बुलडोजर, UP की नकल ठीक नहीं

संक्षेप: झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे के विवाह समारोह में अलग-अलग दलों के कई नेता शामिल हुए। दिल्ली में मंगलवार को आयोजित रिसेप्शन में कई राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और भाजपा से जेएमएम तक के कई नेता शामिल हुए।

झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे के विवाह समारोह में अलग-अलग दलों के कई नेता शामिल हुए। दिल्ली में मंगलवार को आयोजित रिसेप्शन में कई राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और भाजपा, कांग्रेस से जेएमएम तक के कई नेता शामिल हुए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि उन्होंने बुलडोजर ऐक्शन पर बात की।

पहली बार सम्राट चौधरी गृह विभाग भी संभाल रहे हैं। उनके पास गृह विभाग आते ही बिहार में जगह-जगह बुलडोजर ऐक्शन की खबरें आ रही हैं। इरफान अंसारी ने कहा कि इसको लेकर उन्होंने सम्राट चौधरी से बात की और उन्हें बुलडोजर की जगह भाईचारे और संवाद की भाषा अपनाने को कहा। अंसारी ने एक्स पर लिखा, 'झारखंड के महामहिम राज्यपाल हमारे अभिभावक श्री संतोष गंगवार जी के पुत्र के विवाह समारोह में हमारे साथी, बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से मुलाकात हुई। इस अवसर पर उनसे मैंने स्पष्ट रूप से कहा- ‘बुलडोजर की भाषा नहीं, भाईचारे और संवाद की भाषा अपनाइए।’