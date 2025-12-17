Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़bihar deputy cm samrat chaudhary and irfan ansari talks on bulldozer action
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से किसने कहा- रोक दीजिए बुलडोजर, UP की नकल ठीक नहीं

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से किसने कहा- रोक दीजिए बुलडोजर, UP की नकल ठीक नहीं

संक्षेप:

झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे के विवाह समारोह में अलग-अलग दलों के कई नेता शामिल हुए। दिल्ली में मंगलवार को आयोजित रिसेप्शन में कई राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और भाजपा से जेएमएम तक के कई नेता शामिल हुए।

Dec 17, 2025 09:00 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/jरांची
झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे के विवाह समारोह में अलग-अलग दलों के कई नेता शामिल हुए। दिल्ली में मंगलवार को आयोजित रिसेप्शन में कई राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और भाजपा, कांग्रेस से जेएमएम तक के कई नेता शामिल हुए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि उन्होंने बुलडोजर ऐक्शन पर बात की।

पहली बार सम्राट चौधरी गृह विभाग भी संभाल रहे हैं। उनके पास गृह विभाग आते ही बिहार में जगह-जगह बुलडोजर ऐक्शन की खबरें आ रही हैं। इरफान अंसारी ने कहा कि इसको लेकर उन्होंने सम्राट चौधरी से बात की और उन्हें बुलडोजर की जगह भाईचारे और संवाद की भाषा अपनाने को कहा। अंसारी ने एक्स पर लिखा, 'झारखंड के महामहिम राज्यपाल हमारे अभिभावक श्री संतोष गंगवार जी के पुत्र के विवाह समारोह में हमारे साथी, बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से मुलाकात हुई। इस अवसर पर उनसे मैंने स्पष्ट रूप से कहा- ‘बुलडोजर की भाषा नहीं, भाईचारे और संवाद की भाषा अपनाइए।’

अंसारी ने आगे कहा, 'आपके और मेरे पिताजी ने साथ मिलकर काम किया है। हमारे बीच पुराना पारिवारिक और राजनीतिक संबंध रहा है। हम झारखंड में समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, आप भी बिहार में जोड़ने का काम करें-तोड़ने का नहीं। उत्तर प्रदेश की नकल बिहार में नहीं चलेगी। बिहार के लोग ऐसी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करते। सद्भाव, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक सौहार्द से ही देश आगे बढ़ेगा।' तस्वीरों में सम्राट चौधरी और इरफान अंसारी बेहद गर्मजोशी से मिलते दिख रहे हैं। दोनों हाथ मिलाते और हंसते दिख रहे हैं।

