झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, इन जिलों में होगी भारी बारिश; ऑरेंज अलर्ट जारी

Jharkhand Weather Forecast: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, आज रांची समेत झारखंड के 6 जिलों में भारी बारिश होगी।

Wed, 24 Sep 2025 07:42 AM
Jharkhand Weather Forecast: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने अपडेट देते हुए बताया है कि रांची समेत झारखंड के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र कायम हो गया है। इसलिए, राज्य के सभी हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसांवा और सिमडेगा में बुधवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि, रांची में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। निम्न दबाव का प्रभाव 25 तक रहेगा। 25 को बंगाल की खाड़ी में एक नए निम्न दबाव क्षेत्र बनने से झारखंड में इसके बाद भी बारिश का पूर्वानुमान है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

मौसम विभाग के अनुसार, 25 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में बनने वाला निम्न दबाव क्षेत्र और व्यापक तथा असरदार होगा। लेकिन, यह सिस्टम उत्तरी-पश्चिम खाड़ी से लेकर खाड़ी के मध्य-पूर्वी भाग तक स्थित है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस सिस्टम के और बड़ा होने के बाद झारखंड में भी सामान्य असर पड़ेगा।

झारखंड के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन तक राज्य के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र कायम होने के कारण बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है।

बता दें कि झारखंड में इस मॉनसून भीषण बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। मॉनसून अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, रांची समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश और तेज हवाओं का दौर चलेगा। इसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार, ये बारिश इस मॉनसून की आखिरी बारिश हो सकती है।