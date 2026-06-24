झारखंड SIR पर बड़ा अपडेट, इन 5 श्रेणी लोगों को कर दिया बाहर; देखें लिस्ट

झारखंड में एसआईआर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनाव आयोग ने राज्य के 5 श्रेणियों के वोटरों को एसआईआर से बाहर कर दिया है। आइए जानते हैं इसकी वजह क्या है।

झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में पांच श्रेणियों को बाहर कर दिया गया है। वैसे मतदाता जिनका निधन हो गया है, जो दूसरे जगह पर चले गए हों, जिन्होंने मैपिंग नहीं करायी हो और इन्यूमिनेशन फार्म पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले भी एसआईआर से बाहर हो गए हैं। ये सभी फॉर्म एएसडीडी (अबसेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट व डेथ) सूची का हिस्सा होंगे। इधर, 25 जून को एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। वहीं, 30 जून से डोर टू डोर एसआईआर शुरू होगा और बीएलओ घर-घर जाकर मैपिंग करेंगे।

हटाए जाएंगे मृत मतदाताओं के नाम सभी मृत मतदाताओं के नाम मौजूदा 2026 की मतदाता सूची से हटाए जाने हैं और उन्हें एसआईआर 2026 के प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाना है। 2026 की मतदाता सूची में मौजूदा मतदाताओं की सभी प्रविष्टियों के लिए दो प्रतियों में इन्यूमरेशन फॉर्म मुद्रित किए जाएंगे। इसलिए इन मृत मतदाताओं के परिवारों के सदस्यों को बीएलओ की ओर से इन्यूमरेशन फॉर्म की दो प्रतियां वितरित की जाएगी। इन सभी मृत मतदाताओं के इन्यूमरेशन फॉर्म को परिवार के सदस्य द्वारा संबंधित बीएलओ को बिना हस्ताक्षर किए वापस कर दिया जाना चाहिए। परिवार के सदस्यों के पास यदि मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध हो, तो उसकी प्रति बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार नहीं होगा। झारखंड में कुछ ऐसे मतदाता हैं, जिन्होंने इन कानूनी प्रावधानों को जाने या अनजाने में, इरादे से या गलती से, एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र और एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केंद्रों में पंजीकरण कराया है। इस प्रकार के डुप्लीकेट-एकाधिक प्रविष्टियों वाले मतदाताओं को भी बीएलओ की ओर से उन सभी मतदान केंद्रों पर इन्यूमरेशन फॉर्म प्रदान किए जाएंगे, जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं।

एसआईआर के सफल संचालन को लेकर मंगलवार को समाहरणालय में बीएलओ व बीएलओ सुपरवाइजर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दूसरे दिन निर्वाचित निबंधन पदाधिकारी व सहायक निर्वाचित निबंधन पदाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से रांची जिले में 30 जून से शुरू होने वाली एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ अपने-अपने मतदान क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और भरे हुए प्रपत्रों को उनसे जमा करेंगे।

सुपरवाइजरों को कार्य निष्पादन के दौरान आने वाली संभावित चुनौतियों और उनके समाधान के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही अधिकारियों ने नियमित रूप गणना प्रपत्रों की रिपोर्ट तैयार कर समय पर उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्य एसआईआर के सभी कार्य को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने क्षेत्र के बीएलओ को आवश्यक सहयोग प्रदान करने और समय पर गणना प्रपत्र भरकर उपलब्ध कराने को कहा है।

खानापूर्ति न करें पदाधिकारी : के.रवि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में किसी प्रकार की खानापूर्ति नहीं करें, एसआईआर के कार्यों को गंभीरता से लें पदाधिकारी। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं इसे लक्ष्य बनाकर कार्य करना है। के. रवि कुमार मंगलवार को संताल परगना प्रमंडल के दुमका, देवघर और जामतारा जिले के पदाधिकारियों के साथ एसआईआर के लिए समीक्षा बैठक कर रहे थे। कहा कि मतदान का अधिकार एक संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है।

जिसके कारण किसी भी पात्र नागरिक का नाम सूची से नहीं हटाया जा सकता। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्यतः मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए वार्षिक रूप से एकल-चरण वाली विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन इस बार झारखंड में 23 वर्षों के बाद 'विशेष गहन पुनरीक्षण' आयोजित किया गया है। देश का यह 10वां विशेष गहन पुनरीक्षण दो-चरण वाली प्रक्रिया है, जिसमें पहले चरण में बिना किसी दस्तावेज़ के सिर्फ इन्यूमरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर के आधार पर मौजूदा मतदाताओं को प्रारूप सूची में शामिल किया जाएगा, और दूसरे चरण में, भारत के नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए दावे और आपत्तियां भी आमंत्रित की जाती हैं। संबंधित व्यक्ति के अपात्रता के आधार पर, प्रारूप मतदाता सूची में किसी मतदाता के नाम को बाहर करने के लिए प्रपत्र-7 में आपत्ति भी आमंत्रित की जाती है।

के. रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर में डाक्यूमेंट में मूल रूप से डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ को चेक किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावे डिक्लेरेशन फॉर्म में पहले केवल सेल्फ डिक्लेरेशन किया जाता था कि "मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं अमुक स्थान पर निवास करता हूं" वहीं अब डिक्लेरेशन के बाद इसे सत्यापित करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट लिए जाने है। उन्होंने कहा कि विगत विशेष गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची के दस्तावेज को मतदाताओं के प्लेस ऑफ बर्थ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में माना गया है। वैसे मतदाता जिनकी मैपिंग विगत के मतदाता सूची से हो गई उन्हें सामान्यतः एसआईआर में अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं देने होंगे। इस अवसर पर संथाल परगना के आयुक्त संजय कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी देवघर सौरभ कुमार भुवानिया, जिला निर्वाचन पदाधिकारी दुमका अभिजीत सिन्हा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी जामताड़ा आलोक कुमार, अपर जिला निर्वाचन पदाधिकारी देवघर सुलोचना मीणा, तीनों जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ और एईआरओ, उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित निर्वाचन के पदाधिकारी उपस्थित थे।

इन्यूमरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से इंकार इसमें मतदाताओं की दो उप-श्रेणियां आती हैं। पहली- 2026 की मतदाता सूची में कुछ ऐसे मौजूदा मतदाता हैं, जो दूसरे देश में चले गए हैं और वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली है, लेकिन उन्होंने भारत की मतदाता सूची से अपना नाम नहीं हटवाया है। दूसरी-झारखंड में कुछ विदेशी नागरिक कानूनी और अवैध दोनों तरीकों से रह रहे हैं।

झारखंड में कानूनी या अवैध रूप से रह रहे इन कुछ विदेशियों ने पिछले एसएसआर या मतदाता सूची के कंटिन्यूअस अपडेशन के दौरान प्रपत्र-6 में झूठी घोषणा देकर अवैध रूप से मतदाताओं के रूप में अपना पंजीकरण कराया है। इन विदेशियों को उनकी ओर से पहले दी गई झूठी घोषणा का एहसास हो गया होगा और वे इस चल रही 2026 एसआईआर प्रक्रिया में भाग लेने से खुद को दूर रखेंगे।

स्थायी रूप से स्थानांतरित रोजगार, विवाह या किसी अन्य कारण से 2026 की मतदाता सूची के कुछ मतदाता स्थायी रूप से दूसरे मतदान केंद्र क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए हैं और उन्होंने पहले से पंजीकृत मतदान केंद्र से अपना नाम नहीं हटवाया है। इन सभी स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम मौजूदा 2026 की मतदाता सूची से हटाए जाने हैं। और इन्हें एसआईआर 2026 के प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाना है।